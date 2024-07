«No lo he contado nunca»: Kenita Larraín entrega detalles inéditos sobre encuentro con Felipe Camiroaga días antes de su muerte

Kenita Larraín generó gran sorpresa tras revelar detalles de la última vez que vio a Felipe Camiroaga, poco antes del trágico accidente que provocó la partida del icónico comunicador en el 2011.

Esto lo contó durante un capítulo de su podcast «Acanas Mayores». Instancia en que la numeróloga emitió una inesperada confesión con respecto a la sensación que sintió tras ver al recordado animador una semana antes de su muerte.

Kenita Larraín revela detalles inéditos sobre encuentro con Felipe Camiroaga

Kenita Larraín señaló que vio a Felipe Camiroaga una semana antes del trágico accidente en el Archipiélago Juan Fernández. «Fue superdoloroso para mí e inesperado para todos», indicó.

«Yo lo había visto como una semana antes y mira, por qué te voy a contar esto, porque yo siento que esto no lo he contado nunca antes…», agregó.

Posteriormente, Kenita Larraín reveló la sensación que tuvo tras ver a Felipe Camiroaga.

«Yo me imagino que la muerte es una energía que te ronda desde días antes. Tengo esa sensación porque lo sentí, porque lo vi una semana antes y sentí algo extraño», señaló.

«Cuando lo vi esa última vez, algo en mí dijo ‘¿sabes qué? Ya no quiero más esto’. Me trajo mucha angustia», agregó Kenita Larraín.

Además, explicó que en primera instancia pensó que su sensación tenía que ver con que Felipe Camiroaga quería ponerle fin a su relación con ella. Sin embargo, mencionó que después entendió que lo que sintió estaba relacionado con la muerte.

«Esa energía que yo sentí la última vez que vi a Felipe, días antes que tuviera el accidente, yo la interpreté de otra forma, pensando que estaba tomando una decisión de terminar la relación», señaló la numeróloga.

«Una semana después ocurrió el accidente. Cuando me alejé de este evento, empecé a comprender mejor, desde el corazón, lo que había pasado. Me di cuenta de que no estaba tomando una decisión sobre nuestra relación, sino que sentí la energía de la muerte», expresó Kenita Larraín en su podcast.