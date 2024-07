«Nunca más me voy a enamorar»: Fernando Solabarrieta se confiesa tras su quiebre con Ivette Vergara

Este miércoles 10 de julio, se estrenará el primer capítulo de ‘Haciendo Match’, el nuevo podcast de Yamila Reyna, en el que Fernando Solabarrieta se sinceró tras su comentado quiebre matrimonial con Ivette Vergara.

En esta oportunidad, según informó LUN, el reconocido relator deportivo reconoció que no está interesado en volver a enamorarse ni tener otra pareja.

«Yo me enamoré una sola vez y ese amor lo voy a respetar para siempre. Nunca más me voy a enamorar, nunca más voy a tener una pareja. Tuve una mujer, que es la madre de mis hijos y eso lo voy a respetar para siempre», confesó Fernando Solabarrieta.

En este sentido, Yamila Reyna le consultó al comunicador cuál ha sido la mayor locura que ha realizado por amor. Frente a esto, el periodista le contestó que «sufrir».

«Sufrir. Por eso, de aquí en adelante nunca más. Tuve una hermosa relación de pareja, tuve un matrimonio espectacular que lamentablemente se terminó, con tres hijos maravillosos y ya está ¿Por qué volver a tener una relación? Amar es sufrir», reveló Fernando Solabarrieta.

Asimismo, el popular comunicador dio a conocer que Ivette Vergara habría tomado la decisión de terminar la relación.

Yamila Reyna entrega detalles sobre su entrevista a Fernando Solabarrieta

Yamila Reyna entregó detalles de la entrevista que le realizó a Solabarrieta. «Él se mostró al desnudo, lo vi acongojado y fue muy sincero. Vi a un Fernando completamente enamorado de su mujer, con ganas de volver con ella», indicó.

«A mí me encantaría ver a esa familia unida de nuevo, pero no me voy a meter en la interna de ellos», añadió.

Es importante señalar que durante la semana pasada Ivette Vergara fue entrevistada por Lucho Jara en «Al piano con Lucho». Instancia en que la comunicadora confesó que está dispuesta a volver a enamorarse.