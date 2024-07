Participante de Gran Hermano Chile reveló condición que le habría puesto Alexis Sánchez para estar con ella: «No nací para…»

Michelle Carvalho conversó con Pamela Díaz en el último episodio de «Sin Editar». Instancia en que la «Fiera» le consultó a la modelo brasileña por la relación que tuvo con el popular futbolista chileno, Alexis Sánchez.

«¿Cuánto tiempo saliste con Sánchez?», le consultó Días.

En este contexto, la modelo que actualmente es parte de Gran Hermano Chile le contestó: «Entre idas, venidas, idas, venidas, yo creo que unos cuatro años».

Además, Michelle Carvalho señaló que tuvo su romance con Alexis Sánchez cuando ella era muy joven. Asimismo, confesó que fue muy agradable y que pasaron buenos momentos.

Sin embargo, la participante de Gran Hermano indicó que el futbolista le habría puesto una llamativa condición para estar con él.

«Me dijo que si quería estar con él, yo no podría estar en televisión ni vivir en Chile», expresó Michelle Carvalho.

En este sentido, la condición que habría querido imponer el futbolista no le pareció a la popular modelo brasileña. «A mí me encantaba trabajar, tener mi plata… Yo no nací para ser mantenida por nadie. Justo me invitaron para un reality, y le dije: ‘Chao'», indicó la participante de Gran Hermano Chile.

Además, la chiquilla confesó que después de su ruptura no volvió a tener contacto con Alexis Sánchez.

Por otro lado, Michelle Carvalho confesó que ella le regaló uno de los perros que tiene el reconocido futbolista. «Él también me regaló uno, pero me lo robaron. Me robaron el perro en Miami», contó.

Es importante señalar que la modelo brasileña actualmente se encuentra en el reality de Chilevisión, Gran Hermano Chile. De este modo, la entrevista con Pamela Díaz tuvo que ser grabada antes de que la chiquilla ingresara al programa de telerrealidad.

