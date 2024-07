Revelan la reacción de Fernando Solabarrieta ante recientes declaraciones de Ivette Vergara: «Siente que…»

Recientemente, se dio a conocer la reacción que Fernando Solabarrieta tuvo ante la reciente entrevista de Ivette Vergara en el nuevo estelar de TV+, ‘Al piano con Lucho’, conducido por Luis Jara. Instancia en la que la periodista habló sobre el quiebre matrimonial y descartó una posible reconciliación.

En este sentido, en el programa Sígueme, Cecilia Gutiérrez, quien se puso en contacto con el relator deportivo para conocer su reacción.

Revelan la reacción de Fernando Solabarrieta tras declaraciones de Ivette Vergara

«Primero, me dijo que no tenía ni idea de esta entrevista, que no tuvo la posibilidad de verla (…) Que no le sorprende la cercanía que tiene con Lucho Jara, porque ellos mismos lo dijeron, es padrino de uno de sus hijos», indicó Cecilia Gutiérrez.

Además, la conductora del podcast ‘Bombastic’ señaló que Fernando Solabarrieta le mencionó que pensó que Ivette Vergara hablaría con él antes que con los medios. Además, reveló que con la entrevista en el programa «Al piano con Lucho» supo que la relación había terminado de forma definitiva.

«No le sorprende porque sea Lucho Jara, pero sí le sorprende porque él se imaginaba que ellos iban a tener una conversación antes, en persona, antes de hacerlo por la prensa. Y que esperaba que, por lo menos, lo llamara antes de esta entrevista», contó Cecilia Gutiérrez.

«Él siente que tienen una conversación pendiente, digamos, y él se entera, digamos, por la entrevista que está todo completamente cerrado», agregó la panelista de «Sígueme».

Las declaraciones de Ivette

En conversación con Lucho Jara, Ivette Vergara señaló que no descarta volver a enamorarse. «Totalmente. Porque me encanta el amor. Me encanta sentirme amada y me encanta amar. Y ojalá que aparezca», señaló.

«A mí me gusta (estar enamorada), ¿cachai? Me gusta amar, entregar amor. Siento que soy una mujer que tiene mucho por entregar», añadió.

En este sentido, Luis Jara indicó que piensa que la periodista cree en el amor debido a que luchó por 30 años por su matrimonio con Fernando Solabarrieta. A lo que Ivette Vergara estuvo de acuerdo y señaló: «Lógico, pero ya no fue, ya no fue. Evidentemente que la vida avanza, sigue».