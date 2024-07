«Una relación prohibida»: Nelson Mauri sorprende tras revelar desconocido romance con ex compañero de Rojo

Nelson Mauri generó gran sorpresa en redes sociales tras confesar que tuvo una relación prohibida con uno de sus ex compañeros del programa Rojo: Fama contra fama de TVN.

La impactante revelación se dio a través de una dinámica de preguntas y respuestas. Instancia en la que el bailarín respondió una llamativa pregunta con respecto a su vida amorosa.

«¿Te comiste con alguien de producción o del elenco? Adoro los chismes», le consultaron al influencer. Ante esto, Nelson Mauri respondió a través de un video en sus historias. «¡Ay, que se puso bueno el chisme! (…) No era del elenco estable», indicó sin revelar la identidad del involucrado.

Nelson Mauri confiesa que tuvo un romance con un compañero de Rojo

De acuerdo a lo que señaló el ex participante de Rojo, se trató de un romance breve y secreto. «Fue como un tiempo no más. Fue una relación prohibida, para variar. Tenía que ser todo para callado porque resulta que una chica de Rojo estaba enamoradísima de él. Y ellos eran compañeros en otra faceta, no en el programa. Entonces no era alguien estable», indicó.

En sentido, Nelson Mauri señaló que tuvieron que ser discreto para no dañar a su ex compañera. «Nos teníamos que comer para callado, para que esta chica no sufriera por amor», explicó el bailarín e influencer.

Además, reveló que su compañera «sabía que él era gay». Sin embargo, expresó que «era dura la concursante… Más dura que yo».

Por otro lado, es importante señalar que recientemente Nelson Mauri llamó mucho la atención tras responder a unos comentarios que lanzó Sebastián Ramírez sobre él en Gran Hermano Chile.

La respuesta a Sebastián Ramírez

Sebastián Ramírez emitió unos burlescos dichos en Gran Hermano Chile, en los que se refirió a los videos con contenido para adultos de Nelson Mauri.

Frente a esto, el ex chico Rojo no se quedó callado y le respondió a través de una historia en su cuenta de Instagram. «El video que este señor describe, no es el video viral que me publicaron en 2018. Es uno actual, publicado en mis plataformas de pago. Así que muchas gracias Seba por suscribirte a mis contenidos», expresó.