Hija de Cristián de la Fuente y Angélica Castro compartió románticas fotos junto a misteriosa mujer: generó múltiples reacciones

Recientemente, Laura de la Fuente, hija de Cristián de la Fuente y Angélica Sepúlveda, compartió unas románticas fotos junto a una misteriosa mujer, lo que generó diversas especulaciones en redes sociales sobre la situación sentimental de la joven.

La hija de los populares rostros publicó diversos registros con respecto a su visita al Lago Vichuquén, ubicado al sur del país.

En este sentido, Laura de la Fuente compartió tiernas fotografías junto a una joven, de quien no se conoce la identidad.

Dentro de los registros, hay una foto en las que está siendo abrazada y otra en la que aparecen abrazadas y acostadas en un muelle.

Además, Laura de la Fuente también publicó fotos de ella manejando, de su perro, de la naturaleza del lugar y más.

Cabe destacar que las reacciones al post de la hija de Cristián de la Fuente y Angélica Sepúlveda no tardaron en llegar. De hecho, hasta ahora acumula más de 9.000 me gustas y sobre 400 comentarios.

«Me alegro mucho por ti, das muy buenas vibs y se te ve tan feliz ❤️»; «Laura, sé y estoy segura que te costó la decisión de contar que estás en pareja. Adelante, linda, tú eres mucho más que una relación de pareja y acá estamos para apoyarte y hacer de este mundo, algo mejor»; «Que seas inmensamente felíz 😍»; fueron algunos de los mensajes que recibió Laura de la Fuente en la publicación en su cuenta de Instagram.

La separación entre Cristián de la Fuente y Angélica Sepúlveda

Es importante señalar que la separación entre Cristián de la Fuente y Angélica Sepúlveda se produjo en el 2022.

«Es un episodio que me hizo más fuerte física y emocionalmente. Porque siento que me creció el corazón, porque me sentí capaz y acompañada», señaló Laura de la Fuente durante el año pasado, en conversación con LUN.