«Me crucificaron»: Mauricio Pinilla se sinceró sobre su depresión y recordó comentado momento que vivió en TV

Durante los últimos meses, Mauricio Pinilla ha enfrentado momentos difíciles. El exfutbolista arrastra problemas con respecto a su salud mental. Incluso estuvo internado en una clínica psiquiátrica.

En este sentido, recientemente en el programa ‘Con Contenido’ que es conducido por Pancho Sagredo, el exjugador de la Universidad de Chile se sinceró con respecto al momento que vive y recordó un comentado momento que vivió en televisión.

«A los 20 años tuve mi primera crisis de pánico y mi primera crisis de angustia, he tenido que estar medicándome constantemente (…) A veces cuando se me consume la energía, en los momentos más bajos me dieron estas crisis de angustia, esta depresión que he tratado últimamente que me ha tenido en clínicas psiquiátricas acá en Santiago», indicó Mauricio Pinilla.

Además, indicó que actualmente se encuentra alejado de los excesos. «Creo que he hecho un tratamiento súper correcto. He tenido que alejarme de los excesos, así que estoy contento de que ya llevo 8 meses sin consumir alcohol, por ejemplo. He tenido que hacer una vida mucho más sana», reveló el ex seleccionado nacional.

Mauricio Pinilla recuerda comentado momento y se refiere a su futuro en la televisión

Mauricio Pinilla también recordó un episodio que vivió en una transmisión de ESPN, en la que se veía somnoliento. Cabe destacar que el exfutbolista de la Universidad de Chile fue muy criticado en redes sociales por aquella situación.

«En esa oportunidad estaba en una parte crítica de mi tratamiento. Y me habían dicho que me tomara unas semanas, y yo dije que no, que quería volver, quería estar. Y quise estar y me anticipé un poquito al tratamiento (…) No me daba cuenta de que estaba un poquito más somnoliento, andaba un poquito más cabizbajo, pero yo decía ‘esto se me va a pasar trabajando'», mencionó.

«Efectivamente, fui a ese programa de ESPN en el cual me veía súper somnoliento, fue un tiro de cámara que me expuso un poquito, y después en PH, de Julio César, también andaba un poquito somnoliento pero yo no me daba cuenta, entonces no quería asumirlo, yo quería estar, quería seguir trabajando, quería seguir haciendo mis cosas, mi vida normal, y debería haber puesto freno a ese par de cosas, debería haber descansado un par de semanas más», agregó Mauricio Pinilla.

En este sentido, se refirió a las críticas que recibió por parte de la gente. «Cuando decían que yo andaba haciendo fiestas yo tenía a mi madre con cáncer en etapa cuatro en casa. Me dio mucha rabia, mucha impotencia también salir a desmentirlo, porque era algo que era irreal. Lamentablemente, se dijeron tantas cosas de mí en ese tiempo, y yo estaba con mi madre, cuidándola con su enfermedad tan compleja que está viviendo y que hoy día está saliendo de a poquito, gracias a Dios», señaló.

«Me crucificaron, me sentí brutalmente vulnerado por todas las cosas que dijeron, pero ya estaba aburrido de salir a desmentir cosas», agregó Mauricio Pinilla.

Además, se refirió a sus objetivos en el mundo de la televisión. «Todavía está el Mauricio Pinilla que quiere ser un rostro reconocido, que quiere animar festivales, que quiere conducir programas de televisión y todavía está intacto eso. Tengo el ángel, sé que tengo la disciplina necesaria para hacerlo», expresó.