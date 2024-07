Participante de Gran Hermano Chile se transforma en blanco de críticas: es tratada de «gordofóbica» y «acosadora» en redes

La participación de Carlyn Romero en la segunda temporada de Gran Hermano Chile ha dado mucho que hablar. La chiquilla ha sido muy criticada por cibernautas debido a varias situaciones.

En tan solo unos días, protagonizó un conflicto con Michelle Carvalho y Chama por dejar una planta en la habitación de las mujeres que se empezó a secar por el aire acondicionado.

De hecho, luego de discutir, Carlyn Romero se fue a la pieza de los hombres. Posteriormente, en la gala se refirió al tema. «Decidí irme del cuarto porque no me sentía cómoda básicamente, no me sentía bienvenida; pero eso no quiere decir que tenga algo en contra de La Chama o la Michi; me llevo mejor con los chicos», señaló.

Frente a esto, Chama contestó. «Aquí todos somos libres de elegir donde dormir, pero tergiversar una situación… todos estamos viendo que la planta se está quemando viva», indicó. Por su parte, la modelo brasileña expresó: «Se quiso pegar el primer show de la semana, esa planta debería estar feliz con sus amigas afuera».

Carlyn Romero es criticada en redes sociales por sus actitudes en Gran Hermano Chile

Luego del conflicto con sus compañeras, Carlyn Romero protagonizó un comentado momento tras hablar de Michelle Carvalho. De hecho, fue calificada como «gordofóbica» en redes sociales.

Lo que le faltaba a la pickme de Carlyn para ser más detestable es ser gordofobica. #GranHermanoCHV #GranHermano #GranHermanoChile https://t.co/CgjwEPvAt1 — TeamMother (@SinkSmiths) July 17, 2024

Sin embargo, este no ha sido el único motivo por el que la participante de Gran Hermano Chile ha sido criticada.

Carlyn Romero también protagonizó un llamativo momento con Yuhui Lee. Esto ocurrió luego de que al cambiarse a la pieza de los hombres, tomó la decisión de dormir con su compañero de nacionalidad china sin siquiera preguntarle.

Vale señalar que el cocinero expresó que no quería que esto pasara, por lo que Manuel intervino y se ofreció a dormir con Yuhui para que la joven durmiera con Miguel.

Carlyn al 3331 https://t.co/x9dcqg5CWs — u can call me D (@dchalamet4) July 17, 2024

La carlyn le cago la onda a yuhui y no a querido comer en todo el día ! Mina acosadora y psicópata… el no quería dormir con ella y aún está ahí 😭#GranHermanoCHV — belapiaa (@isabella_phia) July 17, 2024