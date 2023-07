«Me tienen como el peor del mundo»: Cristián de la Fuente se refiere a las fuertes consecuencias de su infidelidad a Angélica Castro

Fue a fines de septiembre cuando farandulandia quedó en llamas tras la infidelidad de Cristián de la Fuente a Angélica Castro en México, hecho al que se refirió recientemente el conocido actor.

El cuestionado intérprete nacional dijo presente en «El Minuto que Cambió mi Destino», un programa de televisión mexicano. A través de este espacio, Cristián de la Fuente habló en profundidad sobre las consecuencias que le trajo a él y a su familia el beso a una chiquilla desconocida.

Cristián de la Fuente se sincera sobre su quiebre con Angélica Castro

«Fueron 20 años maravillosos hasta que en septiembre del año pasado cometí un grave error al hacer una estupidez públicamente que fue darle un beso a una mujer que no era mi esposa, sin saber que le estaba faltando el respeto», expresó el actor en el programa mexicano.

Asimismo, según consignó Radio ADN, de la Fuente dijo: «en realidad más que faltarle el respeto, fue hacer un daño y hacer una humillación que fue duro», complementó el intérprete nacional.

Cristián de la Fuente también manifestó su arrepentimiento de acabar con su matrimonio de dos décadas de esa forma. «Si tuviera que elegir el minuto que cambió mi destino para mal, fue ese, porque perdí a mi familia, perdí ese núcleo que éramos los tres», continuó diciendo el actor.

«Es duro hacer sufrir a quien uno ama. No puedo dormir todas las noches porque lastimé y fracture a mi familia, entonces tengo una rabia constante conmigo», confesó de la Fuente, quien aseguró que desde el día de su infidelidad que ya no está junto a Angélica Castro.

El actor manifestó que la humillación que experimentó su expareja en Chile fue muy dura. «Todos empezaron a comentar cosas y me tienen como el peor del mundo. Por muchos años no se habló de mi vida personal, pero después de este error y equivocación se dicen muchas cosas», agregó Cristián de la Fuente, quien aseguró que trató de explicar la situación y arreglar todo, sin embargo, el quiebre no tendría vuelta a atrás.