«¿Qué te creí tú?»: Sebastián le para los carros a Jorge y casi llegan a los golpes en Gran Hermano Chile

Gran Hermano Chile tuvo un capítulo de alto impacto durante el pasado domingo 23 de julio, el que terminó con la eliminación de Fernando (Bambino) y con varias polémicas que permite considerar al episodio como uno de los mejores.

Una de ellas fue el enfrentamiento que nació de la dinámica que impusieron Julio César Rodríguez y Diana Bolocco. En este instante, los participantes que no estaban en placa de nominación debía pararse detrás de algún miembro de la casa. Esto significaba que preferían que esa persona fuese eliminada.

Ahí fue cuando Jorge se posicionó detrás de Francisco y entregó sus argumentos, los que claramente no cayeron bien en Sebastián quien alzó la voz en ese momento.

La fuerte parada de carros de Sebastian a Jorge en Gran Hermano Chile

«Siento que Francisco, hablando súper objetivamente, es el único que no puede ganar más con esta exposición», manifestó Jorge, previo a la réplica de Pancho y de la respuesta de Sebastián que dejó la casa en llamas.

«¿Qué te creí tú? Yo quiero saber eso, porque ahora lo decí con una autoridad así como… la gente ve, la gente vota, no entiendo porque tú te cargaí con esa autoridad, no me cabe en la cabeza. Yo ahora me estaba preguntando y le decía a los cabros: ‘qué onda’, no sé que te pasa, parece que te estaí confundiendo. El jurado acá, el que califica no erís tú, es la gente afuera», lanzó Sebastián sin filtro.

Por otro lado, Jorge aseguró que tenía buena relación con el chiquillo que carga con varios reality en su espalda. No obstante, Sebastián Ramírez volvió a alzar la voz y se refirió a unas declaraciones del Jorge sobre Coni Capelli que hicieron escalar aún más la situación.

Diana Bolocco anunció una pausa comercial y en el regreso confirmó junto a Julio César Rodríguez que había quedado la grande en la casa. Es por esa razón que la votación por los que estaban en placa de nominación se detuvo, al igual que la dinámica que ellos mismos comenzaron en el programa.

«Vamos a espiar la casa un poquito. Transparentamos: se han vivido situaciones muy díficiles en los últimos minutos», confirmaron los animadores antes de volver a la casa que estaba totalmente en llamas.