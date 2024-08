Anuel AA sorprende a sus fanáticos con su regreso a Chile en noviembre

No cabe duda que uno de los mayores exponentes de trap latino a nivel mundial es Emmanuel Gazmey, conocido popularmente como Anuel AA.

El artista originario de Puerto rico tiene una gran fanaticada en nuestro país, qué llena fechas y recintos completos cuando aterriza en Chile.

En ese contexto, en la jornada de ayer, la productora Iguana reveló a través de sus redes sociales el regreso del cantante de la isla de PR a nuestro país.

Anuel AA regresa a Chile

Fue mediante sus historias que comenzaron las primeras pistas. «Porque en Iguana nunca paran las sorpresas», publicaron antes del gran anuncio, dejando expectante a todos sus seguidores por quién llegaría a tierras nacionales.

Asimismo, a los minutos postearon un reel, donde a través de diversas imágenes hacían alusión al regreso del Rey del Trap. Además, se escucha su característico «UUAAAA, BRR», lo que despeja todas las dudas de los fanáticos.

La productora comentó que hay que estar atento a sus redes, ya que pronto habrá un nuevo anuncio. Si bien aún no hay recinto, venta de entradas y fecha exacta, informaron que el arribo del exponente mundial será en noviembre, en Santiago.

Reacción de los fanáticos

Cómo era de esperar, los seguidores de Anuel rápidamente se manifestaron en redes sociales, dejando más de 400 comentarios a solo 15 horas de la publicación del post.

«SAQUEN MEET AND GREET AUNQUE CUESTE 200 LUKAS PORFAVORRRRR», «CHILE ES REAL HASTA LA MUERTE PAPÁ», «No hay primera sin segunda», «200 LUCAS AHORRADAS PAL DIOS DEL TRAP», «Mi dinero ya no aguanta por decir BRRR, UA, RHLM, en el concierto saquen meet and greet, que pago lo que sea», fueron las reacciones de algunos de sus seguidores, que esperan con ansías el show de Anuel AA.

