Aseguran que popular actor nacional fue sorprendido manejando bajo la influencia del alcohol en Lo Barnechea

Recientemente, se conoció que Gonzalo Valenzuela, popular actor nacional, fue sorprendido manejando bajo la influencia del alcohol.

De acuerdo a lo informado por La Cuarta, esto habría ocurrido durante la noche de este jueves mientras conducía en La Dehesa de la comuna de Lo Barnechea.

Además, detallaron que en esta instancia, Gonzalo Valenzuela fue controlado por Carabineros y tras someterse al alcotest, habría marcado cerca de 0.5 miligramos de alcohol.

Asimismo, según lo informado por el medio ya citado, debido a esta infracción, el actor nacional le habría tenido que «entregar el vehículo a una persona responsable».

Es importante señalar que esta no es la primera vez que Gonzalo Valenzuela protagoniza una polémica al volante.

La polémica vial que protagonizó hace un tiempo Gonzalo Valenzuela

En noviembre del año pasado, Gonzalo Valenzuela protagonizó una inesperada situación.

Resulta que el popular actor fue fiscalizado por Carabineros en la comuna de Providencia. Cabe destacar que este momento fue evidenciado en vivo por el matinal de Chilevisión, Contigo en la Mañana.

«Tengo todos los documentos. Tienen mi carnet, mi carnet de manejar motos y todo. Lo que no tenía era mi patente. La tengo, pero no está puesta en el lugar correcto. Eso es», explicó Gonzalo Valenzuela en dicha oportunidad.

«La tenía debajo del asiento porque me la pasaron hace dos semanas», señaló. Además, agregó: «Esto es un error mío y lo tengo que asumir».

En este contexto, Gonzalo Valenzuela también señaló: «Yo me asusté porque está muy sensible el tema, parece que ayer hubo un tema muy potente con Carabineros, entonces cuando me pararon llegaron como seis. Entonces yo quedé como ‘qué pasó’, pensé que me estaban confundiendo con un delincuente, porque fue muy violento, entonces quedé muy nervioso».

