La drástica medida que podría tomar Pamela Díaz tras feroz conflicto con Oriana que involucró un cuchillo: «Llamé al abogado»

Durante la noche de este miércoles, «Ganar o Servir» emitió el esperado conflicto entre Oriana Marzoli y Pamela Díaz. Instancia en la que ambas se gritaron fuertemente.

Cabe destacar que como es sabido, el espacio de Canal 13, cuenta con desfase en su transmisión. En este sentido, la ex de Luis Mateucci, quien se encuentra en el exterior hace algunos días, lanzó una dura acusación en contra de «La Fiera» a través de su canal de difusión de Instagram.

«A ver si no editan la discusión con esa persona y muestran cómo agarra con sus manos el instrumento que se utiliza para cortar carne», indicó.

Frente a esto, Pamela Díaz, pidió que se mostrará el conflicto sin edición para que se viera lo que paso. En los registros, se puede ver que «La Fiera» efectivamente tomó un cuchillo. Sin embargo, negó que haya sido una amenaza.

Pamela Díaz anuncia querella en contra de Oriana Marzoli

En el capítulo de este jueves de «Hay que Decirlo!», Pamela Díaz se volvió a referir al conflicto después de señalar que recibió diversos comentarios en redes sociales por el tema del cuchillo.

«Yo no soporto las mentiras. Entonces llamé al abogado, llamé a Sabelo, para preguntarle si podía ser mi testigo, llamé a Pangal, a Faloon, a Austin… Y lo más probable es que presente una querella contra Oriana, que seguramente se va a enterar luego», indicó La Fiera.

«Me parece justo. No me gusta que mientan. Yo tengo claro quien soy (…) Todo esto me lo he ganado sola y no porque venga una chiquilla a decirme cosas y me ponga en duda algo que es falso», agregó Pamela Díaz.

Es importante señalar que hace un tiempo «La Fiera» se querelló en contra de Hugo Valencia y Adriana Barrientos por unos dichos que emitieron sobre una supuesta vinculación con drogas. De este modo, los panelistas de Zona de Estrellas tuvieron que ofrecerle disculpas públicas.