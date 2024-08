«No empujes»: Así se vivió el feroz encontrón entre Pamela Díaz y Oriana Marzoli en «Ganar o Servir»

Mucho se había hablado con respecto al conflicto que Pamela Díaz y Oriana tuvieron en «Ganar o Servir», el que ya fue emitido por Canal 13.

Cabe destacar que todo comenzó después de que la «Fiera» y varios compañeros le reclamaron a Facundo, debido a los ruidos que hacían con la española-venezolana en la noche durante la intimidad.

«A mí no me educaron así, en una casa vas a respetar a los demás», indicó Pamela Díaz. Además, también le señaló: «Es una cosa de decencia, y si no te gusta, para la otra voy a subir y te voy a hacer gritar yo».

Luego, Oriana intervino en la conversación para defender su actuar. Frente a esto, la «Fiera» le indicó que se trataba de «una falta de respeto». Además, en medio de la discusión, la desafío: «Hazlo de nuevo y grita más fuerte».

Frente a esto, la ex de Luis Mateucci indicó: «¿Me vas a pegar? ¿Es una amenaza?».

Cabe destacar que mientras Faloon Larraguibel, quien fue una de las que más criticó la situación, discutía con Oriana Marzoli, Facundo quiso intervenir para defender a su polola. Sin embargo, fue echado por la exchica Yingo y Pamela Díaz.

El encontrón entre Pamela Díaz y Oriana en «Ganar o Servir»

Posteriormente, Oriana Marzoli se puso a gritar de forma sarcástica: «¡De la cárcel al infierno. A Oriana le gusta el sexo!»

Luego, Pamela Díaz se puso al frente y le indicó: «¿Qué necesitas?».

Ante esto, Oriana le señaló: «No empujes».

Posteriormente, se distanciaron, pero la discusión continuó. De hecho, la ex de Luis Mateucci empezó a burlarse de Pamela Díaz mientras imitaba unos maullidos.

Posteriormente, se puso a gritar «¡Gracias!», en la casa, hasta que incluso se puso al lado del oído de la «Fiera». Ante esto, Pamela respondió de la misma forma.

Luego, Díaz se sentó junto a algunos de sus compañeros de «Ganar o Servir» «Quiero pedir disculpas, pero como le gusta el hueveo, tenía que ponerme a su nivel para que no lo haga más», le indicó.