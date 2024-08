Murió el padre de Nicolás y Fabrizio Copano: el periodista le dedicó unas emotivas palabras de despedida

Recientemente, se conoció que falleció el padre de Nicolás y Fabrizio Copano, Patricio Copano Sánchez.

La noticia la entregó el mismo periodista, quien a través de su cuenta de X (ex Twitter), señaló: «Mi papá se fue ayer 28 de agosto. Hoy lo recordamos. Papá siempre llegaba».

Además, Nicolás Copano también compartió una sentida crónica, la que se titula: «Oda a un padre bueno».

Las emotivas palabras de Nicolás Copano tras la partida de su padre

«Mi papá es enorme: obsesivo, meticuloso, preocupado. Me dejará tranquilidad porque eso hacen los buenos padres. Alguna vez, cuando era niño, pensé que todos los tenían. No es así, lo aprendí. Soy privilegiado, y todos los que lo rodeamos somos afortunados de haberlo tenido en el plano físico de nuestro lado», expresó el hermano de Fabrizio de Copano a través de la crónica que escribió.

Además, el periodista señaló: «Tuve a mi lado a un hombre que siempre tenía una palabra sabia para quien se le acercaba buscando algo. El dolor de no haber cumplido con la lista tradicional a veces aparecía. Y en estos días de agonía, me regaló frases sobre cómo van a llegar las cosas que no compartiré, porque hay cuestiones que son para uno».

En este sentido, Nicolás Copano también mencionó: «Mi padre trabajó por nosotros, para que estuviésemos bien. Nunca pasé frío ni hambre. Los juguetes llegaban, y si no, llegarían tarde o temprano».

Cabe destacar que el periodista también recordó una conversación que tuvo con su padre, en la que le señaló: «Lo que yo aprendí sobre la vida y el trabajo es que todos los autos tienen cuatro ruedas. Unos son más grandes, otros más pequeños, pero se llega igual».

«Siempre llegó. Papá siempre llegaba», finalizó el hermano del humorista, Fabrizio Copano.

Cabe destacar que la partida de Patricio Copano Sánchez, ocurrió en la misma fecha que el cumpleaños de Nicolás Copano.

