Aseguran que reconocido rostro y periodista fue desvinculado de Mega a solamente meses del Festival de Viña 2025

Durante este jueves, se dio a conocer una inesperada noticia. Resulta que un reconocido periodista y rostro de Mega habría sido despedido después de dos años en el canal.

Nos referimos a Andrés Cañiulef, quien arribó durante el 2022 a la estación.

Es importante señalar que la primera en revelar esta noticia fue Cecilia Gutiérrez. Además, posteriormente, La Cuarta también confirmó la salida.

De acuerdo al medio ya nombrado, esto se debería a una decisión que fue conversada y de mutuo acuerdo con sus jefes.

Esta noticia ha generado gran sorpresa, ya que surgió meses antes de la realización del Festival de Viña del Mar.

Es importante señalar que Andrés Cañiulef tuvo distintas participaciones en espacios como Mucho Gusto y La Hora de Jugar.

Además, también fue conductor del progama MegaHumor, donde entrevistó a varios comediantes. Igualmente, estuvo a cargo de la conducción de MegaTeleseries.

José Antonio Neme reveló que podrían pasar cosas en Mega

Por otro lado, recientemente, José Antonio Neme compartió un inesperado mensaje a través de su cuenta de Instagram.

«Me llegó un mensaje muy crítico del canal de que tengo que volver a Chile lo antes posible, que van a pasar cosas y me las van a comunicar el día lunes. Me imagino que a nivel ejecutivo o al equipo del matinal yo no sé si vienen cambios, si voy a seguir en el programa o no, o a lo mejor se va a incorporar un nuevo conductor o una nueva conductora», indicó el rostro de Mega en un video.

Además, luego José Antonio Neme compartió otro registro donde entregó más información sobre lo que podría ocurrir en Mega.

«Algo va a pasar el lunes en el matinal, no tiene que ver directamente con el equipo, ni tampoco conmigo, va a estar en pantalla, va a haber una estructura que no se ha visto nunca y yo tengo que estar presente, porque tengo que prepararme», reveló el comunicador de Mega.

En este sentido, Neme también agregó: «Nadie me quiso entregar detalles, nadie me ha querido entregar ningún tipo de información, pero el lunes en Mucho Gusto va a pasar algo, ahí en el programa, eso es lo único que me dijeron».