¡Después de 15 años separados! Oasis anuncia su regreso a los escenarios con 14 conciertos

Tras diversas especulaciones, los hermanos Noel y Liam Gallagher confirmaron una noticia muy esperada por sus seguidores. Resulta que Oasis regresará a los escenarios.

Durante la jornada de este martes, los fundadores de la banda británica dieron a conocer que realizarán 14 conciertos en diversas ciudades de Reino Unido e Irlanda. Cabe destacar que la gira lleva el nombre «Oasis Live 25».

De este modo, los hermanos Gallagher dejan atrás sus diferencias y se espera que vuelvan a cautivar a sus seguidores.

«Las armas se han silenciado. Las estrellas se han alineado. La gran espera ha terminado. Venid a verlo. No será televisado», indica el comunicado de la agrupación para anunciar la noticia.

Es importante señalar que la separación de Oasis ocurrió durante el 2009 tras una fuerte discusión entre los hermanos Gallagher.

El inicio de las presentaciones de Oasis será el 4 y 5 de julio del próximo año y tendrá lugar en el estadio del principado de Gales (Cardiff). Además, durante dicho mes también estarán en el parque Heaton de Manchester y en el estadio de Wembley de Londres (25 y 26 de julio).

Además, en agosto también se presentarán en dos oportunidades en Wembley (2 y 3 de agosto). Posteriormente, continuarán con otras presentaciones en el estadio Murrayfield de Edimburgo durante el 8 y 9 de agosto.

Por otro lado, la esperada gira de Oasis finalizará el 16 y 17 de agosto en el parque Croke de Dublín.

Cabe destacar que las entradas saldrán a la venta el sábado 31 de agosto a las 09:00 horas del Reino Unido.

Es importante señalar que los rumores de un posible rencuentro comenzaron después de que Oasis dio a conocer que harían un importante anuncio durante esta jornada.

De este modo, con el importante anuncio, los seguidores de la banda británica podrán disfrutar de su anhelado regreso.

“This is it, this is happening”

Tickets on sale this Saturday 31st August (🇮🇪8AM IST / 🇬🇧9AM BST)

Dates:

Cardiff Principality Stadium – 4th/5th July

Manchester Heaton Park – 11th/12th/19th/20th July

London Wembley Stadium – 25th/26th July & 2nd/3rd August

Edinburgh Scottish Gas… pic.twitter.com/5hRQ3sJihb

— Oasis (@oasis) August 27, 2024