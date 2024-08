«Es brava»: Yerko Puchento se refirió a las críticas de Fran García-Huidobro por compararla con «Pin Pon»

Fran García-Huidobro suele ser nombrada en las rutinas de Yerko Puchento en Podemos Hablar.

Constantemente el humorista se lanza bromas con Julio César Rodríguez. De este modo, ha comparado a la «Dama de Hierro» con el popular personaje «Pin Pon» debido a su corte de pelo.

Frente a esto, Fran García-Huidobro se refirió al tema en una conversación en su podcast Di la verdad Rosa.

Esto ocurrió después de que Ingrid Cruz le preguntó si es que sabía quién comenzó a compararla con Pin Pon. Frente a esto, la conductora expresó que no sabía. Sin embargo, le envió un mensaje a JC Rodríguez y a Yerko Puchento.

«Dicho sea de paso, el dueño de todo esto (Julio César) me tiene para la paipa todos los PH porque Yerko Puchento lo único que hace es burlarse de Pin Pon», expresó Fran García-Huidobro. Asimismo, le dejó un recado al comediante. «Yerko, tienes un libretista, podrían encontrarme un parecido distinto», lanzó.

De todas formas, la popular comunicadora se tomó el asunto con una humorada. «Pin Pon es un muñeco con cara de algodón, le lava la carita con agua y con jabón», cantó bromeando.

Además, Fran García-Huidobro también indicó: «No me ofende para nada, me parezco a Pin Pon. Igual prefiero parecerme a Pin Pon que parecerme a… Marcela Cubillos o Baby Yoda».

Yerko Puchento se refiere a las palabras de Fran García-Huidobro

En diálogo con La Cuarta, Daniel Alcaíno, quien le da vida a Yerko Puchento se refirió a los dichos de Fran García-Huidobro con respecto a las bromas que ha hecho en «Podemos Hablar».

«Fue simpático, fue simpático. Ella es brava, entonces, claro, pero no, le van dando ingredientes al programa. A través de Julio César sabemos que no está enojada», indicó.

En este sentido, Yerko Puchento también contó que Julio César Rodríguez le mostró algunos mensajes que le mandó la «Dama de Hierro». De este modo, explicó que no está enojada.