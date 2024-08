La millonaria ayuda de Leonardo Farkas a madre de niño electrodependiente perjudicada por corte de luz

Este martes 6 de agosto, Leonardo Farkas anunció a través de X (ex Twitter) que donará dos millones de pesos a una madre que tiene un hijo electrodependiente.

Cabe destacar que la familia reside en la comuna de Pudahuel y han sido afectados por cortes de luz y agua.

Este caso se dio a conocer mediante el matinal de CHV, Contigo en la Mañana. Instancia en que la mujer expresó: «Ellos viven con un generador. Si nosotros no tenemos luz, nuestros hijos se nos mueren. Ya hay dos niños muertos, es terrible esta situación». Además, agregó: «La angustia que nosotros como papás vivimos es horrible. Y mucho estamos en la misma situación».

La ayuda de Leonardo Farkas a madre de hijo electrodependiente

A través de su post en X, Leonardo Farkas señaló: «Madres están desesperadas por sus hijos electrodependientes por corte de luz. Seguidores me envían video. Díganle dónde le deposito 2 millones para aportar a la solución».

Además, con respecto a los cortes de luz de que ha habido en el país, el filántropo expresó: «Prefiero no dar mi opinión de esta triste situación en un país con tanto cobre, litio y más».

Madres están desesperadas por sus hijos electrodependientes por corte de luz. Seguidores me envían video. Díganle dónde le deposito 2 millones para aportar a la solución. Prefiero no dar mi opinión de esta triste situación en un país con tanto cobre, litio y más.

Leonardo Farkas pic.twitter.com/5n9yPDtH4j — leonardofarkas (@leonardofarkas) August 6, 2024

Se concretó la ayuda

Recientemente, se supo que Leonardo Farkas llegó hasta el hogar de la familia en Pudahuel.

El registro del momento fue compartido por Agencia Uno, quienes indicaron que el millonario concretó su ayuda. Además, en el video se puede ver al filántropo conversando con la madre afectada.

«A mí me dio rabia que saliera el gerente de Enel a pedir disculpas ¿Y qué pasa si mi hijo se hubiera muerto? a mí eso no me sirve», expresó la mujer.

En tanto, Leonardo Farkas expresó: «Por eso yo le dije (a quien escribió el mensaje en redes sociales), que pusiera ‘con tanto cobre, litio’…. Porque siempre le echan la culpa a los empresarios a los ricos, pero la gente que trabaja tiene que pagar sus impuestos».

Leonardo Farkas concreta su donación ofrecida a una de las familias afectadas por corte de luz en Pudahuel: El hijo es electrodependiente. La madre explicó porque salió a reclamar en la TV cuando compartió esta tarde noche con el empresario.- 🎥 © AgenciaUnoTV pic.twitter.com/MIz2VHCluN — AgenciaUno (@agenciaunochile) August 7, 2024