Hija de Leonardo Farkas sorprende a todos con inesperada predicción: «Las cosas van a cambiar»

Tatiana Farkas, hija de Leonardo Farkas generó gran sorpresa en redes sociales tras sacar las cartas y lanzar una inesperada predicción para el país.

A través de historias en su cuenta de Instagram, la joven expresó: «Nunca hago esto porque no me gusta hacer lecturas que son muy generales, pero mi amiga me dio estas cartas de ángeles. Yo no leo cartas, yo leo la intuición y a veces las imágenes me sirven de ayuda para ponerle palabras a mis frecuencias e intuiciones universales y cósmicas».

La predicción de la hija de Leonardo Farkas para el país

En este sentido, luego de tomar la primera carta, la hija de Leonardo Farkas señaló: «Eso es lo que siento para el futuro de Chile». Además, posteriormente indicó: «Eso es lo que siento para el futuro de Chile».

«Children. Con esto pienso que hará algo nuevo para el país. Va a haber como una revolución consciente en el país. No necesariamente algo físico como violento, eso ya ha pasado», expresó al sacar el segundo naipe.

Además, Tatiana Karkas también señaló que «Las cosas van a cambiar divinamente».

En este sentido, la hija de Leonardo Farkas también expresó: «La gente tiene que enfocarse en ellos mismos. Si es colectivamente, el país está manifestando este nuevo poder de luz que viene. Solo veo pura luz blanca. No importa el lenguaje que uses, solo si lo dices con respeto y el amor más puro que tienes».

Es importante señalar que la joven es muy activa en Instagram. Además, es escritora. De hecho, en 2021 lanzó su libro de poemas «Mirar hacia la luz es una plegaria».

Sin embargo, durante el último tiempo, la hija de Leonardo Farkas ha mostrado que se ha volcado al mundo espiritual.

También te puede interesar: «Todo el mundo va a andar con esto»: Latife Soto genera gran preocupación con alarmante predicción sobre la salud