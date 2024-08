«Lo peor que me pasó en Rojo»: Mon Laferte denuncia casos de acoso que vivió durante su paso en el programa

Este 1 de agosto, se estrenó en Netflix, «Mon Laferte, te amo», documental biográfico de la popular cantante chilena que fue dirigido por Joanna Reposi Garibaldi y Camila Grandi. Cabe destacar que es una producción de Blackstar.

Esta entrega tiene una duración de una hora con 18 minutos y abarca diversos aspectos de la vida íntima de la artista.

«Acompaña a la artista y cantante chilena Mon Laferte en este íntimo recuento de su vida en México y mientras transita una gira mundial, la maternidad y sus heridas más profundas», indica la sinopsis de «Mon Laferte, te amo».

Mon Laferte denuncia que fue víctima de acoso por parte del productor Jaime Román en Rojo

En el documental «Mon Laferte, te amo», la cantautora nacional expresó: «Después de que empecé a avanzar y que me empezó a ir un poquito mejor, llegué con mis canciones y quise expresarme porque me dijeron: ‘Vas a grabar un disco con el productor Jaime Román’. Ni siquiera eran buenas, pero las hubiera escuchado, por lo menos, y no, no quiso escucharlas».

«Y era… Horrible. Cada vez que lo veía me estaba acosando. O sea, estamos hablando de los cinco años que duró el programa. Eso, para mí, fue lo peor que me pasó en Rojo», añadió.

Además, Mon Laferte expresó: «Muy inocentemente fui y hablé con el director del programa. Por primera vez les dije: ‘Miren, estoy teniendo acoso por parte de Jaime Román. Yo quiero salirme’. Y me dijeron: ‘Sí, te vamos a ayudar, no sabíamos esto de Jaime, qué terrible, jamás nos lo hubiéramos imaginado’. Yo me sentí ganadora y dije: ‘Bien’. Y no, no pasó absolutamente nada (ríe)».

Es importante señalar que según consignó ADN, en el 2013, Jaime Román fue condenado a cuatro años de presidio con libertar vigilada, por el Caso Heidi, después de que reconoció su participación en el delito de obtención de servicios sexuales de menores de manera reiterada.