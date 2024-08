Luis Mateucci alzó la voz y se refirió a los rumores que lo relacionan con la expareja de Marcianeke: «Estoy hablando con ella, pero…»

Recientemente, empezaron a surgir rumores de un supuesto romance entre Luis Mateucci y Anaís Vilches, quien es la expareja de Marcianeke. En este sentido, desde FMDOS se contactaron con el argentino para consultarle sobre el tema.

Las especulaciones comenzaros después de que la periodista Cecilia Gutiérrez compartió un video en su canal de difusión de Instagram, en el que el chico reality aparece junto a la expolola del popular cantante urbano.

Cabe destacar que en el registro se puede ver a Luis Mateucci sosteniendo a Anaís Vilches de la cintura.

«Hay nueva conquista en farandulandia: Luis Meteucci con Anaís, la ex de Marcianeke», escribió Cecilia Gutiérrez.

En este sentido, en FMDOS se contactaron el popular chico reality, quien aclaró el tema.

Luis Mateucci alza la voz y responde a los rumores sobre un supuesto romance Anaís Vilches

Luis Mateucci desmintió tener un romance con la expareja de Marcianeke. «No hay nada que aclarar porque no hay nada. O sea, yo grabé una publicidad el sábado, tipo comercial y después se terminó de grabar y se hizo un asado tipo previa, llegaron chicas, entre ellas Anaís, y todo bien, ahí (en el video) estoy hablando con ella, pero no tengo nada con ella», comenzó indicando el argentino.

«Lo mejor, muy buena chica, solo la conocí. No hay nada raro, eso solamente», añadió el chico reality.

Es importante señalar que hace aproximadamente una semana, se dio a conocer el quiebre entre Marcianeke y Anaís Viches. En dicha oportunidad, los jóvenes protagonizaron un tenso intercambio de mensajes a través de Instagram.

Polémico quiebre

«Ni uno menos, esta vez se la dejo a Diosito nomás, que haga lo suyo. Mi consciencia está más que limpia y no me exprimo más con el tema», indicó el cantante urbano a través de una historia durante la semana pasada.

Por su parte, Anaís Vilches también compartió un potente mensaje mediante sus redes sociales. «¡No me manden cosas, porque no me interesa! Solo diré: hay un Dios que todo lo ve. Y que Dios les multiplique todo lo que me desean y también sus malas intenciones. Amén», escribió.