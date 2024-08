Filtran video de Luis Mateucci junto a expolola de Marcianeke: «Nueva conquista en farandulandia»

Al parecer, Luis Meteucci ya dejó atrás a su romance con Daniela Colett.

Resulta que recientemente, Cecilia Gutiérrez compartió un inesperado registro en su canal de difusión de Instagram, en el que el chico reality aparece abrazando muy cariñoso con una joven.

En este sentido, de acuerdo a lo indicado por la periodista, la mujer que aparece en video es Anaís Vilches, la expareja de Marcianeke.

«Hay nueva conquista en farandulandia. Luis Mateucci con Anais, la ex de Marcianeke», indicó Cecilia Gutiérrez en su canal de difusión de Instagram.

Cabe destacar que en el registro se puede ver al argentino abrazando de la cintura a la joven.

El reciente quiebre entre Marcianeke y Anaís Vilches

Hace aproximadamente una semana, Marcianake con Anaís Vilches, terminaron su relación y compartieron potentes mensajes a través de redes sociales.

«Ni uno menos, esta vez se la dejo a Diosito nomás, que haga lo suyo. Mi consciencia está más que limpia y no me exprimo más con el tema», indicó en dicha oportunidad el popular cantante urbano.

«Fiel al puro peo. Pa’ nunca más. Esta vez sí que nunca más. Con Dios por delante y fue», añadió Marcianeke.

Además, Anaís Vilches también compartió potentes mensajes en sus historias de Instagram.

«¡No me manden cosas, porque no me interesa! Solo diré: hay un Dios que todo lo ve. Y que Dios les multiplique todo lo que me desean y también sus malas intenciones. Amén», escribió.

Por otro lado, es importante señalar que Luis Mateucci se involucró sentimentalmente con Daniela Colett durante su paso por el reality de Canal 13, ‘Ganar o Servir’. Sin embargo, después de que abandonaron el encierro, el romance no prosperó.

También te puede interesar: Jorge Aldoney y Skarleth Labra presentan a nuevo integrante de su familia: compartieron fotos en redes sociales