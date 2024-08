«Ni uno menos»: Marcianeke habría terminado su relación y compartió potentes mensajes

Durante este domingo, Marcianake y Anaís Vilches tuvieron un potente intercambio de mensajes en redes sociales y dieron luces de un nuevo término de su relación.

Es importante señalar que durante este año los jóvenes retomaron su romance y desde entonces se mostraron muy unidos. Sin embargo, esto habría cambiado recientemente.

Los potentes mensajes de Marcianeke y Anaís Vilches

Desde En Cancha, dieron a conocer las polémicas historias que compartieron los jóvenes, las que actualmente no se encuentran disponibles.

«Ni uno menos, esta vez se la dejo a Diosito nomás, que haga lo suyo. Mi consciencia está más que limpia y no me exprimo más con el tema», indicó Marcianeke.

«Fiel al puro peo. Pa’ nunca más. Esta vez sí que nunca más. Con Dios por delante y fue», agregó el cantante urbano en otra historia en su cuenta de Instagram.

Por otro lado, Anaís Vilches también habría compartido un potente mensaje a través de sus historias.

«¡No me manden cosas, porque no me interesa! Solo diré: hay un Dios que todo lo ve. Y que Dios les multiplique todo lo que me desean y también sus malas intenciones. Amén», escribió, según consignó En Cancha.

Es importante señalar que a fines de mayo, Marcianeke dio a conocer que Anaís Vilches perdió al hijo que estaban esperando.

«Recupérate pronto amor mío. Fuimos papitos en su momento. Ahora a hacer las cosas bien para que esta vez sí salga, BB 🙁 de finales contigo», señaló el reconocido artista urbano a través de una historia en Instagram.

Además, el cantante agregó: «Justo te iba a llevar a Serena este finde bb y nos pasó esto, pero nos abrió los ojos en muchas cosas. Feliz de saber que podemos formar familia. Fuerza, amor, nos vemos a la vuelta».

Frente a esto, Anaís Vilches le contestó: «Te amo, mi bb hermoso. Gracias por no dejarme solita siempre cuando te necesito. Me haces muy feliz y bueno, los tiempos de Dios son perfectos, ya podremos tener la familia que tanto queremos. Todo con calma».