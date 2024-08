«Muy contenta de irme»: Esta es la tercera eliminada de Gran Hermano Chile

Durante la jornada de este domingo, se definió a la nueva eliminada de Gran Hermano Chile, quien dejó el espacio de Chilevisión después de tener el 75,67% de los votos.

Es importante señalar que la placa estaba compuesta por Yuyuniz, Manuel, Felipe, Michelle, Chama, Cami Andrade y Patricio.

En este sentido, Diana Bolocco comunicó que la tercera eliminada de Gran Hermano Chile es Yuyuniz Navaz.

La reacción de Yuyuniz Navas tras ser eliminada de Gran Hermano Chile

Luego de que se confirmara su salida de Gran Hermano, Yuyuniz Navas tuvo una inesperada reacción.

«Muy contenta de irme, porque está siendo muy desagradable. No estoy acostumbrada a esta locura ni agresividad. Me parece realmente impactante lo que he podido ver y escuchar acá», indicó.

«Siento mucho dejar a la Antonia en este ambiente, con este tipo de personas, es impresionante. Me voy muy contenta, me hubiera gustado renunciar, así que me lo tomo muy bien», agregó la nueva eliminada de Gran Hermano Chile.

Además, la hija de Eli de Caso le dejó un mensaje a los participantes del programa de CHV. «Les deseo a todos mis compañeros que juegan un juego limpio, que tienen valores y principios y que van de frente, sin agredir, sin hacer bullying, les deseo suerte a todos», señaló.

Es importante señalar que el segundo participante en placa que tuvo mayor votación fue Patricio con el 16.93% de las preferencias.

Por otro lado, cabe destacar que antes de Yuyuniz, otras dos participantes abandonaron Gran Hermano Chile. Nos referimos a Daniela Bravo y Karina Jerez.

Recordemos que Karina tuvo un 86.3% de los votos. Además, en conversación LUN señaló que su pololo desembolsó una gran cantidad de dinero para que saliera del popular espacio de CHV.

