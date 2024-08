¿Se viene otra renuncia?: Nueva regla en Gran Hermano Chile provocó enojo en conocido participante del reality

Recientemente, Diana Bolocco comunicó sobre una nueva regla en Gran Hermano Chile. Sin embargo, este cambio no fue del gusto de Pedro Astorga, quien hizo notar su descontento al respecto.

«Tengo una información para ti y toda la casa, con una regla que tiene que ver con el liderazgo», comenzó indicando la animadora del reality de CHV.

«A partir de ahora, el líder no se puede repetir dos semanas consecutivas (…) Tú puedes volver a ser líder, pero no la semana que viene, para darle oportunidad a otros compañeros, para que haya que alternancia en el cargo, que siempre es positivo», explicó Diana Bolocco, tomando en consideración el buen rendimiento que ha tenido Pedro.

El enojo de Pedro Astorga por nueva regla en Gran Hermano Chile

El anuncio de Diana Bolocco no le gustó a Pedro Astorga. «¿Eso significa que, supongamos, en la prueba del líder yo no puedo competir?», consultó el participante de Gran Hermano Chile.

Frente a esto, la comunicadora le contestó: «No, no puedes competir».

De todas formas, la animadora de Gran Hermano le señaló que sí puede participar de las pruebas grupales. «Tú puedes competir en la prueba que determina si vives en el sótano o en la casa, pero la próxima semana no puedes participar en la prueba del líder». Además, le consultó: «¿Tienes algún reparo?».

Ante esto, Pedro Astorga le contestó que «sí». En este sentido, señaló: «Si entré a este programa es para competir y si no me dejan competir porque soy bueno compitiendo; es una lata».

La animadora de Gran Hermano Chile indicó que entendía lo «triste» que se sentía. Sin embargo, el participante dio a entender que podría abandonar el espacio debido a este motivo.

«No es que me ponga triste, pero me da rabia (…) Si yo vengo a este programa es para competir y si no me dejan… es fácil la decisión, la verdad», expresó Pedro Astorga.

🔴SE SACARON LA NUEVA REGLA DESDE LA RAJA: Líder no podrá repetirse dos semanas consecutivas 🤦‍♂️ #GranHermanoCHV Hermano, la gracia de GH es la prueba del líder. Le puedes caer pésimo a todos, incluído al mismo público, pero con esta prueba, aseguras tu estadía en la casa y… pic.twitter.com/7lsHc1vpus — Alee (@SoyAleeOrtiz) August 2, 2024