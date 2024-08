Julio César Rodríguez revela las consecuencias que sufrió debido al sistema frontal

Durante la jornada de este viernes, en «Contigo en la Mañana», Julio César Rodríguez dio a conocer que sufrió las consecuencias del sistema frontal y que tuvo complicaciones para llegar al canal.

En este sentido, su colega, Monserrat Álvarez, indicó que su compañero se merecía «el premio del empleado del mes».

«Lo que tuvo que hacer para llegar al matinal es un acto de heroico», señaló la animadora de «Contigo en la Mañana».

Las complicaciones que tuvo Julio César Rodríguez para llegar a Chilevisión

Resulta que Julio César Rodríguez tuvo complicaciones para llegar a Chilevisión, debido a que un árbol cayó al frente de su portón, lo que le impedía pasar.

«Yo vivo en un hoyo, literal. Cuando salgo de mi casa no tengo que bajar, sino que subir», indicó el popular periodista.

«(Tuve que salir con una linterna) y después me di cuenta de que no podía abrir el portón, ni nada. Todo era como Mario Bros», agregó JC Rodríguez.

Además, el reconocido animador de «Contigo en la Mañana», reveló que «la persona que me va a buscar, casualmente, hoy me llamó en la mañana y me dijo ‘tengo calambres, no puedo salir'».

En este sentido, Julio César Rodríguez indicó: «Le dije a Carmen Gloria (Lobos) ‘no puedo abrir el portón eléctrico, estoy a lo ‘turbazo’ tratando de descarrilarlo’. Después salgo y me encuentro con un árbol afuera de la casa».

Cabe destacar que durante este momento se mostró un registro que evidenció la situación.

Frente a esto, JC Rodríguez expresó que debió salir para cortar el árbol y poder sacar su auto. Sin embargo, los problemas no terminaron ahí.

«Paso por esto y me encuentro con otro auto que me estaba haciendo luces (…) ahí me cuentan que hay un poste caído, que tapaba toda la calle», señaló.

Debido a esto, Julio César Rodríguez mencionó que se tuvo que devolver y tomar un camino más largo para llegar a Chilevisión.