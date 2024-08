«No supieron valorar al mejor del mundo»: Así fue la polémica renuncia de Sebastián Ramírez a Gran Hermano Chile

En el capítulo de este miércoles de Gran Hermano Chile, se emitió la inesperada salida de Sebastián Ramírez.

Es importante señalar que durante el episodio del martes, el jugador fue sancionado tras un fuerte conflicto con Manuel. Motivo por el que había quedado en placa.

Luego, en el capítulo de este miércoles, Sebastián Ramírez indicó: «Están todos sensibles, cabros, saben qué, tranquilos, tómense esta hueá para la risa (…) Menos mal me voy ahora».

«Estoy chato. Soy sarcástico, me gusta huevear, me gusta todo, estoy en un reality show, me meten para esto (…) Estoy chato, me aburrí», agregó en conversación con Pedro Astorga.

Además, antes de salir de Gran Hermano Chile, el polémico participante gritó: «Hueones pesados. No me dejan ser. Si soy bueno para la talla. Hago cagar a mis amigos en el quincho, con todos soy así. De ahí nos vamos a comer un asado. Qué tanta sensibilidad también. Qué está pasando acá hueón. Harta sensibilidad, hueón. Humor sarcástico, hueón. Aprendan, hueones fomes, a ver si los van a ver».

Posteriormente, Sebastián Ramírez se acercó a las cámaras y expresó: «No más, no más, no más, brother. A mí me encapsularon y me metieron al planeta Tierra. Y justo cuando me encapsularon, me tomaron y me metieron para acá, ¿cachai? A un reality. Me encapsularon, soy de otro planeta, nadie entiende mi humor, nadie entiende nada, dale color. Yapo, dale color, sácame de acá».

«Fue mucha la denigración, nadie me defendió, me da lo mismo, acá me defiendo solo y me voy solo», agregó.

La polémica salida de Sebastián Ramírez en Gran Hermano Chile

En el confesionario, Sebastián Ramírez indicó: «Puros hueones tontos, sácame de acá, porfa. Puros perros fomes. Todos en mi pieza entendieron el humor. Ya, estoy listo yo, ya me despedí de mis amigos (…) Me quiero ir, hermano».

Posteriormente, el popular chico reality mencionó: «No supieron valorar al mejor del mundo (…) me voy por cosas personales».

Además, justo antes de abandonar Gran Hermano Chile, gritó: «Manu, ahora suéltate que me voy. Suéltate ahora, muestra tu personalidad. Ahueonao. Tanto pique que te pegaste. No tenís ni un brillo. Nadie te va a ver ahora».