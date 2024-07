«Cállate conche…»: Yuhui Lee perdió la paciencia y estalló en contra de Sebastián Ramírez en Gran Hermano Chile

Durante este martes, se vivió un tenso momento en Gran Hermano Chile. Resulta que hubo un conflicto entre Yuyuniz Navas y Michelle Carvalho, lo que provocó que Yuhui Lee interviniera.

Todo comenzó debido a que la hija de Eli de Caso acusó a la modelo brasileña de supuestamente haberle robado una crema, lo que hizo que Michelle perdiera la paciencia y se lanzara con todo en contra de la actriz.

Frente a esto, Yuhui Lee se mostró molesto e intervino para defender a Yuyuniz Navas. En este sentido señaló que hay que respetar a la gente mayor

El conflicto entre Yuhui Lee y Sebastián Ramírez en Gran Hermano Chile

Luego, Sebastián Ramírez desató un fuerte conflicto al interior de Gran Hermano Chile tras la defensa de Yuhui a la hija de Eli de Caso.

Resulta que Tatán trató al cocinero de mentiroso. «Ahora te haces el hue…, cuando tienes la tele. Chao, no te compro chino. Chao no más (…) ¿Sabes qué más, chinito? Me caes bien y todo, pero te da miedo decir la verdad. Las hue… como son», indicó.

Frente a esto, Yuhui Lee no contuvo su enojo y le respondió con todo al popular chico reality. «Cállate conche…, nadie puede ser sin respeto con los mayores (…) Entiendes o no, cállate conche... ¿Te tengo miedo? Imposible (…) Tú otra vez sin respeto conmigo… Cuídate»

Cabe destacar que debido a esta situación, diversos participantes de Gran Hermano Chile intervinieron para calmar al popular chef, quien se veía afectado por la situación y mostró una faceta que no había mostrado en televisión.

Posteriormente, en la transmisión en vivo, Diana Bolocco le consultó sobre este conflicto a Yuhui Lee. Sin embargo, el cocinero no quiso referirse al tema. De hecho, se vio que todavía estaba afectado por la situación.

🔴 YUHUI LE PARÓ LOS CARROS A SEBASTÍAN 🔥🚬 #GranHermanoCHV Yuhui: «Cállate conchetumare, nadie puede ser sin respeto con los mayores (…) entiendes o no, conchetumare ¿Te tengo miedo? IMPOSIBLE. Tú otra vez sin respeto conmigo, CUÍDATE» CINE PURO 🚬🚬🚬 Yuhui con overol y… pic.twitter.com/2eMWDYjerY — Alee (@SoyAleeOrtiz) July 31, 2024

También te puede interesar: Participante de GH sorprende tras revelar affaire con Pailita: «Le gustan más chicas»