«Hugo Bustamante me enseñó como odiarla»: Revelan impactante relato de la madre de Ámbar Cornejo en la cárcel

Recientemente, la periodista Ivonne Toro estuvo en el programa de Vía X «Stock Disponible». Instancia en la que reveló detalles de la conversación que tuvo con Denisse Llanos, madre de Ámbar Cornejo, en la cárcel donde está cumpliendo condena.

En este sentido, la autora del libro «La Niña Ámbar», dio a conocer impactantes declaraciones de la mujer con respecto a su hija, que fue asesinada en julio del 2020.

Revelan crudo relato de la madre de Ámbar Cornejo

En un extracto de la entrevista, Denisse Llanos indicó que Hugo Bustamante, conocido como el asesino del tambor, influyó, sobre a su opinión, sobre Ámbar Cornejo. «De tanto que me había dicho, me enseñó como a odiarla. Él me puso a Ámbar como un problema, como conflictiva», detalló el relato de la mujer.

«(Ella) no pasaba los fines de semana en la casa, porque salía (…) Le gustaba carretear esos días», agregó.

Además, durante la conversación, Ivonne Toro le consultó: «¿(Ámbar Cornejo) era un problema para que fuera feliz con él?». Frente a esto, Denisse Llanos contestó: «En parte, sí».

Posteriormente, la periodista indicó que la mujer «sabía todo, estaba de acuerdo, y participó activamente en que Ámbar pudiera llegar a la casa de Bustamante, para que él la asesinara».

Además, Ivonne Toro señaló: «Llanos me dijo que dejó a Ámbar viva en la casa de Bustamante, pudiendo dar las alertas para que alguien fuera a proteger a esa niña, pero no lo hizo. (A la hora del crimen) va en el metro riéndose con su hijo».

Asimismo, la autora de «La Niña Ámbar» se refirió a la actitud de Denisse. «Es una mujer de una frialdad y desamor hacia su hija, absoluto».

Es importante señalar que el caso de Ámbar Cornejo, quien fue asesinada en julio del 2020, causó gran impacto en el país.