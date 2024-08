«Me faltó hacer una…»: esta fue la reacción del nuevo eliminado de Gran Hermano Chile

En el capítulo de este domingo de Gran Hermano Chile, se conoció al cuarto eliminado del reality.

Cabe destacar que había cuatro participantes en placa. Nos referimos a Michelle Carvalho, Chama, Manuel Napoli y Diego Bazaes.

Este es el cuarto eliminado de Gran Hermano Chile

Diana Bolocco fue la encargada de dar a conocer que el último eliminado de Gran Hermano Chile es Diego.

Frente a esto, el joven señaló: «Me lo esperaba (…) me da pena porque pensaba que me quedaba más tiempo, se me acortó muy rápido, tuve 3 días de entender todo lo que estaba pasando».

«Le he agarrado mucho cariño a todos acá (…) me faltó hacer una prueba del líder como tipo en altura, esas cosas que eran la razón real por la que yo entré», continuó el último eliminado de Gran Hermano Chile.

Cabe destacar que CHV reveló los porcentajes de esta votación. En este sentido, Diego tuvo el 57,89% de los votos, mientras que Manuel tuvo un 42,11%.

Por otro lado, vale recordar que el último eliminado ingresó a placa después de que Yuhui contestó el Teléfono Rojo. Instancia en la que tuvo que enviar a un compañero a eliminación.

Es importante señalar que en el capítulo de este domingo de Gran Hermano Chile, también se mostró el ingreso de Angélica Sepúlveda al espacio de CHV.

Polémico ingreso

Luego de que Angélica Sepúlveda ingresó a Gran Hermano Chile, Chama le señaló: «Bienvenida, Angélica (…) te fuiste mal la última vez que te vi, pero bienvenida».

Posteriormente, mientras Diana Bolocco conversaba con los jugadores del espacio de CHV, la modelo venezolana indicó que la respuesta de la nueva participante fue fría.

Frente a esto, Angélica Sepúlveda recordó un incidente que vivió en Tierra Brava, en el que no recibió el apoyo de Chama ni del resto de participantes del espacio.