Angélica Sepúlveda protagonizó tenso reencuentro con Chama en su ingreso a Gran Hermano Chile

Este domingo, Angélica Sepúlveda ingresó al reality de CHV, Gran Hermano Chile. Instancia en la que tuvo un tenso encuentro con Alexandra Méndez, más conocida como Chama, quien fue su compañera en Tierra Brava.

Resulta que cuando llegó la Fierecilla de Yungai, la modelo venezolana no dudó en saludarla. «Bienvenida, Angélica (…) te fuiste mal la última vez que te vi, pero bienvenida», le indicó.

Sin embargo, poco después Chama señaló que Angélica Sepúlveda no le contestó como esperaba.

«Viene un poco como incómoda por el otro reality. La saludé y le dije ‘bienvenida’ y me contestó medio raro, no sé, no entendí mucho, pero siento que (con) su molestia del otro reality, yo no tengo nada que ver», indicó Alexandra Méndez en una conversación de los participantes de Gran Hermano Chile con Diana Bolocco.

En este sentido, agregó: «sí, mucha gente se alegró porque ella se fuera (de Tierra Brava). No fue mi caso. Fue la única persona que dije que se estaban burlando de eso y que no me parecía motivo de burla, fue un día duro ese día… si viene en buena onda chévere, bienvenida. Y de verdad no entiendo si tiene algo contra mí, o no sé. No entendí la actitud».

Las palabras de Angélica Sepúlveda sobre Chama en Gran Hermano Chile

En este sentido, Angélica Sepúlveda reveló detalles de su molestia con Chama.

«Yo siempre he dicho que soy de una sola línea y, cuando siento que la confianza se pierde con alguien, yo no doy mi brazo a torcer», partió señalando en el espacio de CHV.

Además, la nueva participante de Gran Hermano Chile indicó: «Yo no soy feminista, pero sí tengo un tema con la agresión contra la mujer (…) Cuando yo escucho que un hombre le falta el respeto a una mujer, quien sea, siempre voy a salir a defenderla, aunque me caiga mal. Y lo que uno espera es que, cuando un hecho como ese ocurre, la otra persona también haga lo mismo».

«Entonces cuando tú ves que alguien no lo hace, independiente de que tú la hayas ayudado… sin embargo, uno dice no estamos con los mismos códigos y yo doy un paso al costado, no me involucro más, porque en eso soy súper drástica, no pierdo el tiempo con gente que no tiene los mismos valores y principios que yo», agregó Angélica Sepúlveda.

En este sentido, la Fierecilla de Yungay indicó: «Yo en el reality anterior sufrí una violencia de género tremenda, más que violencia de género fue una agresión, a mí un hombre me tomó del brazo, me tiró, exigiendo que yo saliera de la cocina, que era un lugar común, como este. Fue un momento muy complicado. Yo nunca había sentido… yo en ese momento sentí temor, primero, porque es una persona que tiene o tuvo en algún momento problemas con las drogas, entonces yo no sabía en ese momento cuál iba a ser después su reacción, si es que yo le exigía que me soltara…».

La defensa de Alexandra

Cabe destacar que Chama se defendió tras las palabras de la nueva participante de Gran Hermano Chile. «Yo entiendo su molestia, yo ni siquiera estuve en el momento de la cocina, no pude observar eso. Y sobre la persona que te agredió, yo misma hablé con él estando en el reality… Pero yo no la voy a tachar, prefiero conocerla aquí en un reality que no hay un guion. Pero me pareció que su trato a mí fue cero educación y si de verdad viene con esa actitud, la respeto, pero no voy a tomarla como que esté bien, porque yo no tengo que culpa que ella se haya ido o de las peleas que ella haya tenido en el otro reality», indicó.