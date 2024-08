Manuel y advertencia a Yuhui por coqueteos de Carlyn: «Intenta acercarse para no quedarse sola»

La segunda edición de Gran Hermano ha tenido de todo, y eso que está recién comenzando. Desde cahuines, peleas y romances, al ojo de GH no se le escapa nada.

En este contexto, es que recientemente, Carlyn y Yuhui tuvieron una conversación, donde ella le dijo que le estaba coqueteando. Frente a esto, el ex master chef lanzó que no lo sentía así.

“Mira, si al principio no me hablas nada y de repente me hablarás, sería muy raro. Pero nosotros siempre hablamos, eres muy buena amiga para mí, eres chistosa y divertida”, partió relatando Yuhui.

Además, le confesó que la encontraba muy buena onda y que no escucharía las cosas malas que le dicen de ella, ya que siempre se ha portado bien con él.

Manu aconseja a Yuhui

Posteriormente, Yuhui se acercó a Manuel para contarle lo que estaba pasando con Carlyn. “Ella es buena onda conmigo, pero yo también tengo mi límite, si me molesta, ahí no. Ella todavía no me ha dicho nada, pero si me dice algo, pensaría que se está aprovechando, pero por ahora hay buena onda y amistad”, señaló el concursante de nacionalidad italiana.

Además, el europeo aconsejó a su amigo. «Ella está jugando sus cartas y ahora no le quedan, entonces ahora busca gente como tú o Waldo, porque lo intentó conmigo, con Miguel y no pudo. Entonces ahora intenta acercarse para no quedarse sola», lanzó.

Yuhui apoyó a su compañero y señaló que: «Yo sé que mucha gente la odia, pero por mi parte, no la voy a apoyar, si tengo que elegir entre ella y tú, te elijo a ti».

Rápidamente, el modelo italiano respondió que «Con el tiempo, ella se ha dejado odiar por la gente aquí dentro de Gran Hermano. Como ayer, que ganó con trampa y qué hizo, celebrar y fue feo. Yo solo te digo que tengas cuidado con las personas. Como eres bueno, no vas a ver lo malo de la gente o si te están utilizando».

Para concluir, Yuhui fue enfático y reiteró que «cuando sienta que se está aprovechando o que ya no es amistad… actualmente siento que ella es real conmigo. Entonces, tranquilo, yo no voy a hablar nada de ustedes».