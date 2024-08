Hija de Cristián de la Fuente confirma su relación con misteriosa mujer: «Estoy muy contenta»

Recientemente, Laura de la Fuente, hija de Angélica Castro y Cristián de la Fuente, confirmó que se encuentra en una relación.

Recordemos que hace un tiempo, la joven generó gran sorpresa tras compartir unas románticas fotografías junto a una misteriosa mujer, lo que generó muchas especulaciones.

Laura de la Fuente rompe el silencio y confirma que se encuentra en una relación

En conversación con Página 7, la hija de Angélica Castro y Cristián de la Fuente señaló que «la gente siempre va a opinar».

En este sentido, Laura de la Fuente expresó: «Yo entiendo, al publicar ciertas cosas, me expongo a comentarios y está perfecto. Cada uno puede tener su opinión, pero yo seguiré viviendo mi vida, y si a alguien le gusta o no, será».

Es importante recordar que hace aproximadamente un mes, la joven compartió unas fotografías junto a una mujer en Vichuquén, lo que generó diversas especulaciones y reacciones en redes sociales.

Además, durante la entrevista con Página 7, Laura de la Fuente se refirió al cariño que recibe por parte de la gente. «Yo siempre he agradecido mucho el cariño de las personas. Por ejemplo, en mi recuperación, recibí mensajes demasiado lindos. Me sentía demasiado acompañada, no solo por mis amigos y familia», indicó.

«Además, mis papás siempre me han apoyado y ofrecido su amor incondicional, y eso siempre lo voy a agradecer», agregó la joven.

Para finalizar, la hija de Angélica Castro y Cristián de la Fuente se refirió a su situación sentimental. «Estoy muy contenta, sí, estoy en pareja, feliz». De este modo, puso fin a los rumores y confirmó que está en una relación con la chiquilla que ha aparecido en algunas de sus publicaciones en Instagram.

También te puede interesar: Jorge Aldoney y Skarleth Labra presentan a nuevo integrante de su familia: compartieron fotos en redes sociales