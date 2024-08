«No me gusta que engañen a la gente»: El fuerte reclamo de Allison Göhler y Julio César Rodríguez en contra de otros meteorólogos

Recientemente, en el matinal de Chilevisión, Contigo en la Mañana, Julio César Rodríguez y Allison Göhler lanzaron un potente mensaje en contra de otros meteorólogos.

Las palabras de Julio César Rodríguez y Allison Göhler sobre otros meteorólogos

Cabe destacar que esto surgió mientras Allison entregaba el pronóstico del tiempo. Instancia en que JC Rodríguez le consultó sobre si se puede saber cómo estará para el 18 de septiembre.

Frente a esto, la meteoróloga de Chilevisión indicó: «No. ¿Y sabes qué? Lo he visto en algunos GC de otros programas. Insisto. Lo estoy denunciando, porque no me gusta que engañen a la gente, porque uno no puede saber cómo va a estar el tiempo en el 18″.

«No hay manera de saberlo, porque nuestro pronóstico puede ser más certero a cinco días. Podemos tener una visualización a 10 días, pero eso puede ser muy cambiante. Para el 18 falta un mes, es imposible», agregó Allison Göhler.

Posteriormente, Julio César Rodríguez lanzó un comentario sin filtro. «Son unos chantas», expresó.

Frente a esto, la meteoróloga señaló: «No, no quiero pelear con nadie».

Luego, Julio César Rodríguez indicó: «Exageré, disculpen (…) Lo que pasa es que está la tentación del periodista de preguntar». Además, agregó: «Hay mucho meteorólogo chanta que se ha salvado, porque Chile no es un país estricto». A lo que la meteoróloga de CHV respondió: «Sí, es verdad».

Sin embargo, el animador del programa matutino de CHV, posteriormente señaló: «Mejor me quedo callado. Me autocensuro».

Luego, Allison Göhler señaló: «También se lo preguntan a gente que no es meteorólogo, entonces hay que tener ojo con eso (…) Hay personas que son presentadores del tiempo, que no es lo mismo que ser meteorólogo y tener los estudios».

En este sentido, Julio César Rodríguez agregó: «No, pero aquí hay varios meteorólogos que se tiran el ‘rafagazo’, después no le apuntan y nadie les dice nada».

Además, Allison Göhler explicó que diez días antes del 18 recién se podría tener «una visión» sobre cómo estará el tiempo.