«Traten que sus hijos ni me vean»: Naya Fácil lanza potente advertencia para los padres que la siguen en redes

Recientemente, a través de sus redes sociales, Naya Fácil compartió una importante información para sus seguidores.

Resulta que la popular influencer nacional, les recomendó a los padres que no dejen que sus hijos la sigan en redes.

«Perdón si hay niños que me siguen, porque mi contenido nunca ha sido para niños. Yo no soy Naya Fácil porque soy una ‘blanca palomita'», partió indicando Naya Fácil.

«Si hay papás acá y saben que sus hijos me siguen, de verdad que yo no soy ejemplo. No deberían permitirle que me sigan ni nada, que no sepan de mi existencia», añadió.

Naya Fácil explicó que el contenido que comparte en sus redes sociales no es apropiado para los más pequeños.

«Traten que sus hijos ni me vean, porque mi contenido en redes sociales siempre ha sido pura mier… y ahora está suave. Hace años yo subía cosas muy potentes, pero traten de que no me sigan», expresó la influencer.

«Yo no soy alguien que admiren que quizás ellos quieran ver, yo soy una hue… cualquiera que está más pitiá’ que la mier… He llegado ha pensar ‘¿cómo mier… puedo llegar a estar tan loca?’. Eso, traten de que no me sigan», indicó Naya Fácil.

Es importante mencionar que hace algunos días, Naya Fácil generó gran preocupación tras compartir alarmantes mensajes en sus redes sociales.

Las alarmantes publicaciones de Naya Fácil

Hace algunos días, Naya Fácil compartió un video en el que se le vio ingiriendo una serie de pastillas. Instancia en la que le dedicó unas palabras a su hermana.

«Hermana, te quiero mucho, todo lo que hice, lo que hice por ti, pero no soy suficiente para nadie», indicó la popular influencer.

Además, Naya Fácil también señaló: «Lo único que quiero que sepan, es que realmente lo intenté…».

