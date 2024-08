¿Pauli Bolatti entra a Gran Hermano?: Esto fue lo que dijo la ex de Pedro Astorga luego de aterrizar en Buenos Aires

Entrar en pareja a un reality es un riesgo que muchos prefieren no correr, uno de ellos fue Pedro Astorga, quien estaba saliendo con Pauli Bolatti antes de ingresar al encierro. Sin embargo, quebró el vínculo al momento de tomar la decisión de ser partícipe del programa de telerrealidad.

En ese contexto, es que muchos de los seguidores han especulado sobre un posible ingreso de la argentina.

Asimismo, los fanáticos de la relación Pedro-Michelle temen ese posible ingreso, y en las últimas horas, este cada vez se va acercando más, ya que vieron a la modelo en Buenos Aires.

¿Será Bolatti la nueva integrante del encierro?

Luego de tanta especulación por redes sociales, la argentina no desaprovecho el tiempo y rápidamente aclaró las dudas respecto al gran cahuín que se estaba formando.

Partió diciendo que «mucha gente me pregunta, porque cada vez que vengo a Buenos Aires la gente cree que voy a entrar».

Además, fue muy enfática en dar una respuesta. No, no vine hasta acá para entrar, no voy a entrar, no tengo planes para entrar… hay varios motivos», señaló al respecto.

Para aclarar los motivos, señaló que «el primero es que soy muy cara, el segundo es que soy una inversión, porque no hago quilombo, no soy quilombera y últimamente los perfiles que buscan es gente conflictiva, lo cual no lo soy».

Asimismo, fue clara en decir que: «no pelearía por boludeces, no me nace, me da verguenza, no hago conflictos». Por otro lado, indicó que quizás pueda ser mejor en el tema de lo romanticó, porque «soy bastante magnética y terminan pasando cosas, pero nada, el perfil de la gente que están buscando no es el perfil mío».

Para concluir, la trasandina señaló que le agotan los realitys donde todos estén peleando, dándole un cierre a su «posible ingreso».

