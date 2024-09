A los 74 años: Confirman fallecimiento de Mario Gómez, uno de los 33 mineros rescatados

Este sábado 21 de septiembre se confirmó el fallecimiento de Mario Gómez Heredia, uno de los 33 mineros rescatados de la mina San José en 2010, a los 74 años.

Según reporta La Tercera, la funeraria Candelaria de Copiapó fue quien dio a conocer la noticia sobre la muerte del minero más veterano del grupo.

Aunque las causas exactas de su fallecimiento aún no han sido esclarecidas, se sabía que Mario Gómez padecía fibrosis pulmonar y silicosis, una enfermedad frecuente entre los mineros causada por la inhalación de partículas de sílice, para la cual no existe cura.

Problemas de salud venían de hace años

De hecho, debido a sus problemas respiratorios, desde 2017 Mario Gómez dependía de un tubo de oxígeno para sobrevivir.

«Soy oxígeno-dependiente debido a un daño por sobre el 50% a mis pulmones. Yo trabajo en minería desde los 14 años, ahí empecé a juntar tierra, y se puso peor cuando estuvimos todo ese tiempo comiendo polvo en la San José», relató en una entrevista ese mismo año.

En 2018, su estado de salud se deterioró aún más, lo que lo llevó a ser internado en el Hospital del Tórax.

«En pocos meses me siento bastante complicado. La enfermedad avanza y no se detiene. Ando con mi máquina de oxígeno para todos lados, no puedo hacer una vida normal. Estoy encomendado a Dios, pero quiero aferrarme a la vida», comentó en aquel momento.

