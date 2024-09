«Chile es un país de bullying»: La profunda reflexión de Javiera Contador a meses de su presentación en el Festival de Viña

Después de meses de su presentación en el Festival de Viña, Javiera Contador se refirió a lo que fue su presentación en el Festival de Viña del Mar.

En conversación, con Paula Escobar en la Cátedra Mujeres y Medios UDP, la humorista reflexionó sobre su experiencia en la Quinta Vergara.

«Descubrí que no soy capaz de ser graciosa ni de hacer la pega que tengo que hacer en cualquier circunstancia», reconoció Javiera Contador en esta instancia.

Posteriormente, la humorista se refirió cómo se sintió tras ser pifiada en el Festival de Viña.

«Era una sensación súper triste y yo, sin agua, estaba seca. Estaba entera hecha cortisol, tratando de congeniar alguna idea con la gente pifiando», indicó Javiera Contador.

«Y el público que está adelante con una cara de pasarlo pésimo, como una tortura, pensando ‘hagan algo, que la hue… se muera, que alguien entre, por favor que esto termine’. Para todos era un suplicio», agregó.

Posteriormente, Javiera Contador señaló: «Para contarte una historia divertida, un chiste, yo necesito que estemos medianamente conectados. Si eso no ocurre, es muy difícil entrar. Hice lo que pude y más o menos, inconexo, porque mi cabeza era como que iba a explotar. Pero sí sentí que ese minuto no podía definir mi vida», señaló.

¿Javiera Contador volvería al Festival de Viña?

La popular humorista también indicó que no volvería a presentarse en el Festival de Viña del Mar.

«No porque no crea que tengo capacidades para retomarlo, sino que porque ese nivel de exposición me produce a mí una angustia», señaló Javiera Contador.

Además, la también actriz lanzó una llamativa reflexión: «Chile es un país de bullying y el Festival de Viña es una gran muestra de eso. Estamos en un momento de una rabia profunda y no sabemos cómo volcarla».

«Somos una sociedad que está en un gran debe con la salud mental y la risa siento que aporta en esa área», agregó.

En este sentido, la actriz expresó: «Hay que tener unas ganas y un cuero de chancho que yo no tengo, no lo disfruto. No tengo ganas de ir a defenderme cada vez, tengo ganas de ir a hacer la pega que sé hacer y ojalá que se rían lo más posible».