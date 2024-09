¿Cumplirá su sueño?: surgen rumores de que popular cantante urbano podría llegar al Festival de Viña 2025

Durante los últimos días se ha comentado mucho sobre el Festival de Viña del Mar. En sentido, surgió el rumor de que un popular cantante urbano podría ser parte de la parrilla de artistas del importante certamen.

Cabe destacar que las especulaciones comenzaron debido a un inesperado comentario que su colega, Jairo Vera lanzó mientras se presentaba en Coke Studio en la Plaza de Maipú.

«Una bulla porque mi hermano va a ir a Viña», indicó en dicha oportunidad el intérprete de «Tarima», lo que ha generado muchos rumores.

Cabe destacar que debido a esto, desde el medio LaJunta Plus le consultaron a Jairo Vera sobre sus dichos.

En este sentido, el cantante urbano contestó: «No sé nah’, pero quiero que vaya. Si fuera otro hue… diría ‘quiero ir yo’, pero no, hermano. Yo siento que no me lo merezco todavía, soy un artista que está creciendo, soy muy joven. Yo siento que el día de mañana voy a estar mucho más pegado, mucho más centrado, mucho más preparado para eso».

«Siento que el Gino lleva cualquier años, quizás no en la palestra, pero siempre con la misma mente, hermano. Siento que se lo merece, porque la música de él es para eso, para ese festival», agregó el cantante urbano.

Es importante señalar que hace un poco más de un mes, Gino Mella estuvo de visita en RadioActiva. Instancia en la que se refirió a la posibilidad de estar en el Festival de Viña.

Gino Mella sobre la posibilidad de estar en el Festival de Viña

En conversación con Jaime Proox y Rosinelli, Gino Mella confesó que sueña con llegar al Festival de Viña.

«No veo, eso yo, mi manager es super reservado (con las negociaciones) (…) Pero sí hemos hablado de eso. Sería un sueño que me gustaría lograr», indicó.

Además, en esta oportunidad, Gino Mella agregó: «Siento que estoy preparado»