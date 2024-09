Camila Power sorprende tras referirse a la relación que tuvo con Sebastián Ramírez: «Es encantador»

La más reciente eliminada de Gran Hermano Chile, Camila Power habló sobre la relación que tuvo con Sebastián Ramírez dentro del encierro.

En este sentido, en conversación con Diana Bolocco, la joven señaló: «Es encantador (…) Tiene una personalidad que seduce».

Cabe destacar que la exjugadora de Gran Hermano Chile reveló que «no tenía ningún tipo de intención de relacionarme con él y la onda que hubo fue genuina en su momento y yo la verdad es que tengo una tendencia a caer en esos juegos».

«Creo que tuve la herramienta necesaria para poner un límite cuando yo vi que Sebastián era agresivo conmigo», agregó.

Además, Camila Power expresó: «Las dudas que yo tenía con respecto a él y lo que me preocupaba, yo se lo pregunté y él entre comillas me lo empezó a aclarar y la verdad es que yo hoy no me culpo por haber como brindado ese espacio capaz sin juicio, pero claro, con perspectiva uno la ca… igual».

Posteriormente, Michael Roldán le consultó si es que le molesta que se evalúe su imagen en base a la relación que tuvo con Sebastián Ramírez.

Frente a esto, la exparticipante de Gran Hermano Chile indicó: «Sí, absolutamente. Creo que todos y todas tenemos derecho a equivocarnos por nosotros mismos».

La salida de Camila Power de Gran Hermano Chile

Durante la noche del lunes de esta semana, se definió la eliminación de Camila Power de Gran Hermano Chile.

Cabe destacar que la joven tuvo el 70,22% de los votos de los televidentes en su contra, lo que la transformó en la séptima jugadora en ser eliminada del espacio.

«Me voy tranquila porque hice ciertos vínculos preciosos que para mí es lo más importante en la vida. Me voy segura de mí misma, más que nunca. Estoy contenta y orgullosa de mí, de haber hablado mi verdad, de haber sacado la voz, por más que me costó», fue parte de lo que señaló Camila Power tras ser eliminada de Gran Hermano Chile.