«Me voy tranquila porque…»: Gran Hermano Chile definió a su séptima eliminación

Durante la noche de este lunes se definió una nueva eliminación en Gran Hermano Chile. Cabe destacar que en esta oportunidad solamente habían dos personas en placa. Hablamos de Camila Power y Felipe Thompson.

Recordemos que Íñigo López también estaba en placa. Sin embargo, tomó la decisión de renunciar, por lo que el domingo abandonó el espacio. De hecho, debido a este motivo, la gala de eliminación se desarrolló la noche de este lunes.

Esta es la séptima eliminación de Gran Hermano

La séptima participante eliminada de Gran Hermano Chile fue Camila Power. Cabe destacar que la joven tuvo el 70,22% de los votos de los televidentes. Por otro lado, Felipe Thompson obtuvo un 29,78% de las preferencias en su contra.

Frente a esta decisión del público, la joven señaló: «Estoy tranquila, estaba un poco cansada igual».

«Creo que la vida te pone ciertos desafíos importantes por algo, confío mucho en ella y en los aprendizajes que estos traen», agregó Camila Power.

En este sentido, la exparticipante de Gran Hermano expresó: «Me voy tranquila porque hice ciertos vínculos preciosos que para mí es lo más importante en la vida. Me voy segura de mí misma, más que nunca. Estoy contenta y orgullosa de mí, de haber hablado mi verdad, de haber sacado la voz, por más que me costó».

«Estoy muy ansiosa de seguir diciendo verdaderas afuera también. Creo que sea un espacio, o espero, bastante más cómodo para poder moverme desde un lugar más lúdico, que también me pertenece, que creo que aquí en la casa no he podido mostrarlo demasiado», añadió Camila Power.

Cabe destacar que por su parte, Felipe Thompson indicó: «Camila es una gran persona». Además, agregó: «La duda que siempre ha estado en ella es cómo la pueden ver, la han tocado situaciones injustas, donde de repente ella se ha quedado con las ganas de expresarse mejor o de solucionar el tema de cómo se vio una situación».

En este sentido, el joven indicó que la exjugadora de Gran Hermano «es una persona real, de sentimientos, una persona sensible, que se le hacía esto sumamente difícil».

«Tiene mucho que decir, tiene mucho que hablar, así que por favor escúchenla. Si tiene la posibilidad de volver, aquí estaremos esperando, si es que estamos todavía», agregó.