«Me arrepiento totalmente»: Polémica participante se convirtió en la sexta eliminada de Gran Hermano Chile

Durante la noche de este domingo, se definió una nueva eliminación en Gran Hermano Chile.

Cabe destacar que la placa estuvo compuesta por Camila Andrade, Felipe Thompson, Alexandra ‘Chama’ Méndez y Antonia Casanova.

De este modo, la primera participante en salvarse de ser eliminada de Gran Hermano fue Camila Andrade. Posteriormente, se le sumó Felipe, ya que acumuló pocos votos para abandonar el espacio.

En este sentido, todo se definió entre Antonia y Chama.

Se define la sexta eliminación de Gran Hermano Chile

Posteriormente, Diana Bolocco le comunicó a Antonia que debía abandonar Gran Hermano Chile.

Frente a esto, la hija de Yuyuniz Navas se refirió a su decisión de no haber participado en la prueba del líder, debido a que la consideraba «aburrida».

«Me da pena, porque quizá estoy en placa por descarte o por decisión de mis compañeros por el tema de la prueba del líder. Quizá no entendieron los motivos», indicó la nueva eliminada de Gran Hermano Chile.

En este sentido, Antonia se mostró arrepentida por no participar en la prueba. «Me arrepiento totalmente, nadie me ha dicho por qué me votó, pero creo que puede ser esa una de las razones, quizá la única. No he tenido conflictos con nadie estas últimas semanas».

Es importante recordar que la joven ingresó a Gran Hermano junto a su madre Yuyuniz Navas, quien hace unas semanas también fue eliminada del programa de Chilevisión.

Además, vale señalar que Antonia había iniciado un romance con el español Miguel Martínez en el encierro.

Cabe destacar que los otros participantes que han sido eliminados de Gran Hermano Chile, son Daniela Bravo, Karina Jerez, Yuyuniz Navas, Diego Bazaes y Carlyn Romero.

