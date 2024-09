Daniel Fuenzalida reveló cómo un rumor sobre Martín Cárcamo y Camila Racaberren habría provocado el fin de popular espacio de farándula

Hace años surgió un rumor sobre un rumor que involucró a Martín Cárcamo y a Camila Recabarren. En este sentido, recientemente Daniel Fuenzalida entregó nuevos detalles al respecto y reveló que este habría provocado el fin del espacio de farándula «En Portada».

Cabe destacar que el locutor de Central RadioActiva se refirió al tema en la docuserie de La Cuarta, La Tercera y Glamorama «Todo por la tele, 25 años de farándula».

De este modo, Daniel Fuenzalida se refirió al motivo que habría significado el fin de «En Portada».

Daniel Fuenzalida recordó rumor sobre Martín Cárcamo y Camila Recabarren

«El más bullado es el término de En Portada. La edición periodística de ese minuto inventó una noticia, que era un invento tremendo: el hijo -hija- de Camila Recabarren era hijo -hija- de Martín Cárcamo», contó el exHuevo.

Además, Daniel Fuenzalida indicó que tuvo intenciones de advertirle a Martín Cárcamo sobre el rumor.

«Llamé a Martín y le dije… no me contestó -pero- le dije ‘va a ir esta noticia tuya, trata de pararla. No sé, con los ejecutivos, con alguien'», indicó el locutor de RadioActiva y conductor de TVN.

«Y cuando ya esto había salido al aire me llama, me dice ‘sabes, no entiendo nada de lo que está pasando'», agregó Daniel Fuenzalida.

Cabe destacar que según informó Glamorama, esta noticia se entregó sin ninguna confirmación ni pruebas, lo que sin duda trajo consecuencias.

En este sentido, Daniel Fuenzalida reveló que tras esta situación se decidió sacar del aire al programa de farándula.

«Vino el dueño de la productora, que era Rodrigo Danús, que era dueño de Broadeyes, y se optó por cortar cabezas y finalmente terminar con el programa», señaló.

