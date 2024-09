La sincera confesión de Pedro Carcuro: Reveló donde esparció las cenizas de su hijo

Recientemente, Pedro Carcuro realizó una sentida confesión relacionada con su hijo menor, Franco, quien falleció en el año 2009.

La emotiva situación sucedió en «Pedro Pé», programa web donde el querido periodista nacional hace entrevistas con diversos personajes famosos.

En esta ocasión, el invitado fue Carlos Cazcely. mientras conversaba con el ex astro de Colo-Colo, Carcuro reveló que «Esto no lo he dicho nunca públicamente».

«Hay que aprender a convivir con un dolor permanente, que nunca se va», señaló Carcuró, refiriéndose a la triste partida de su hijo.

En ese contexto, el periodista lanzó una emotiva confesión. «Te voy a contar una intimidad, Carlos. Te lo voy a contar a ti, por el afecto largo que hay. ¿Tú sabes de dónde vengo hoy en la mañana, cuando estamos grabando este programa?», le consulto al ex artillero de la roja.

«Vengo del Cerro San Cristóbal, porque en un rincón del cerro, por expreso pedido de él, tiramos las cenizas de mi hijo Franco y hoy es el aniversario de fallecimiento de mi hijo», señaló.

«Que fuerte», respondió Carlos Caszely, desconcertado.

Además, recordó que las cenizas de María de Los Angeles, su esposa, también estaban debajo de un árbol, por lo que compartía su dolor.

La emotiva reflexión de Pedro Carcuro

En uno de los pasados capítulos del programa de Martín Carcamo «De tú a tú», el periodista hizo una emotiva reflexión respecto a la muerte de su hijo, según reportó página 7.

«Es un puñal que no te lo puedes sacar nunca. Es lo peor que te puede pasar», comentó en aquella ocasión.

Además, agregó que: «Uno nunca se imagina lo peor, uno ve una amenaza que está ahí, la detecta, la conoce, la siente, pero nunca se imagina que lo peor va a llegar».

