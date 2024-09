Propuesta amorosa en Gran Hermano: Participante fue «friendzoneado» por su compañera

Luego de muchas renuncias y dos inesperados reingresos por repechaje, las cosas siguen patas arriba dentro de la casa de Gran Hermano.

El día de hoy habrá otro participante eliminado, y una que está en placa es Camila Andrade, por lo que (difícilmente) tiene chances de abandonar la casona ubicada en argentina.

En ese contexto, es que en medio de una conversa, Andrade le preguntó a Waldo que sentiría si le tocará abandonar la casa. “¿Si yo me voy hoy, te va a dar un poco de pena, aunque sea?”, le preguntó.

Asimismo, en un acto desesperado, Waldo respondió la pregunta y aprovechó el vuelo para confesar sus sentimientos hacia Andrade.

«Puedo decir que me gustas Camila Andrade, es mejor decir la verdad, para que andar con vacas robadas. Para que me crea que no soy chanta y que le estoy diciendo la verdad desde el corazón», le confesó.

Waldo entendió su posición

Asimismo, Camila Andrade no se complicó mucho para responder y fue sincera al indicar que no existe posibilidad, ya que ella se encuentra en pareja y que lo mejor es que sigan como están, siendo amigos dentro de la casa de Gran Hermano.

“Primero, gracias porque tú me dices cosas bonitas siempre, pero tú sabes que yo estoy emparejada. Entonces, ¿Sería correcto que mantuviéramos nuestra relación de amistad, tomar distancia o tú logras separar las cosas?”, respondió la ex calle 7.

Para concluir, Waldo comprendió su posición, pero igualmente le comentó que «me hubiese encantado conquistarla, hubiese dado lo mejor de mí».

🔴 WALDÓ SE DECLARÓ Y LO FRIENDZONEARON: ante el miedo de que Camila Andrade sea eliminada, se atrevió a contarle que le gusta y que siente atracción por ella #GranHermanoCHV Waldo: «Puedo decir que me gustas Camila Andrade (…) es mejor decir la verdad, para que andar con… pic.twitter.com/2cLUQfAHgL — Alee (@SoyAleeOrtiz) September 15, 2024