¿Quién dio el batacazo?: Revisa cómo quedó el rating matinal este lunes 30 de septiembre

Durante la jornada de este lunes 30 de septiembre, se vivió una intensa disputa entre los programas con respecto a quién lideró el rating matinal.

En este sentido, según informó El Filtrador, el programa matutino que tuvo mayor sintonía fue «Contigo en la Mañana» de Chilevisión, que alcanzó 6.1 puntos de rating.

Cabe destacar que el espacio de CHV no contó con la presencia de su animadora Monserrat Álvarez, quien no estuvo presente debido a que tenía algunos problemas de salud. Cabe destacar que según consignó Página 7 no se trataría de nada grave.

Así quedó el rating matinal este 30 de septiembre

Por otro lado, «Mucho Gusto» de Mega, se quedó con el segundo puesto en el rating matinal tras conseguir 5.5 puntos. Vale señalar que en este programa se abordaron diversos temas, entre ellos el del locutor Omar Gárate, quien fue denunciado por comercializar Moringa Ancestral.

Mientras que el tercer puesto lo consiguió, «Tu Día» de Canal 13, espacio liderado por Priscilla Vargas y José Luis Repenning que promedió 4.5 puntos.

Por último, «Buenos Días a Todos» de TVN se quedó con el cuarto puesto en el rating matinal tras llegar a 3.1 unidades. Cabe destacar que a pesar de que siguen en último puesto del listado, esto significó una subida en comparación al viernes 27 de septiembre, según informó El Filtrador.

De acuerdo al medio ya nombrado, el viernes de la semana pasada hubo un empate en el rating matinal entre CHV y Mega con 4.8 puntos cada uno.

En tanto, «Tu Día» de Canal tuvo 4.6 unidades, mientras que TVN consiguió 2.4 puntos.

