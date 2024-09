Quiénes son los participantes confirmados hasta ahora de Palabra de Honor y los que se podrían sumar: revisa la lista

Canal 13 viene anunciando desde hace un tiempo a «Palabra de Honor», su nuevo espacio de telerrealidad que será animado por Karla Constant y Sergio Lagos.

Este reality ha generado gran expectación y desde la exseñal del angelito ya han confirmado a cinco «reclutas». Nos referimos a Miguel «Negro» Piñera, Catalina Pulido, Marcianeke, Yuli Cagna y Victorio Bouvier.

Vale señalar que con respecto a lo que espera de su experiencia en «Palabra de Honor», el Negro Piñera expresó: «sólo quiero pasarlo bomba, porque pasándolo bien se pasan las penas».

En tanto, Catalina Pulido destacó el formato del reality: «Me atrae mucho el mundo militar. Me gusta que me levanten temprano, que me entrenen. Quiero tener un encierro proactivo, que me levanten temprano a hacer cosas».

Por su parte, Marcieneke se refirió a sus objetivos en Palabra de Honor. «Quiero despejarme, disfrutar y tener un poco de paz y salud mental», mencionó el popular cantante urbano.

Mientras que Yuli Cagna, quien fue parte del reality «¿Volverías con tu ex?», señaló: «La disciplina es lo que más miedo me da, yo tengo terror. Yo soy una persona que hace muchos años se despierta a la hora que quiere, entonces creo que me va a costar un montón».

Por otro lado, Victorio Bouvier, mencionó: «No me considero un galán ni un conquistador. Me considero divertido y creo que con sentido del humor se te abren muchas puertas. También soy honesto, frontal y directo, pero no tenía ni la más pálida idea que podía llegar a ser un tentador ni a estar en un reality».

Nombres que han sonado para el reality «Palabra de Honor»

Si bien, solamente se han confirmado a cinco participantes para Palabra de Honor, se ha rumoreado mucho sobre diversos nombres que podrían sumarse al espacio.

En este sentido, según dio a conocer Página 7, se ha especulado que Antonella Ríos, Sergio Rojas, Oriana Marzoli, Hernán ‘Nano’ Calderón, Faloon Larraguibel y Brandon Zúñiga (Reina de Chile) podrían ser parte del nuevo reality de Canal 13.