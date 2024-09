Trabajó en Bienvenidos de Canal 13, Caja de Pandora y ahora confirmó su arribo a Mega: «Voy muy motivada»

Durante la jornada de este miércoles, en el programa «Cómo estamos hoy» de Tevex se dio a conocer que una reconocida periodista nacional llegará a Mega.

Se trata de ni más ni menos que Marilyn Pérez, quien llegaría a la señal de Vicuña Mackena para que junto a Fran García-Huidobro reactiven el área de entretención del canal de acuerdo a lo que informó El Filtrador.

Es importante señalar que la periodista estuvo hasta julio de este año en Caja de Pandoras de La Red y posteriormente fue parte por casi tres meses de Tevex Televisión.

De este modo, participó en espacios como «No es lo mismo» y «Cómo estamos hoy».

Marilyn Pérez aseguró que se sumará a Mega

En el programa «Cómo estamos hoy», Marilyn Pérez señaló: «Yo no quería decir nada, pero es verdad chiquillos los abandono». Además, confesó que su destino sería Mega.

En este sentido, la periodista nacional también se tomó un tiempo para agradecer el recibimiento que tuvo en el programa.

«Me da una pena enorme dejarlos, pero hay mayor proyección allá. Agradezco de corazón que me hayan recibido tan bien. Nunca me había sentido tan cómoda en un programa… valoro la calidez que me entregaron», señaló Marilyn Pérez.

Frente a esto, Daniel Valenzuela le señaló: «Hiciste amigos, lo pasaste bien. En poco tiempo sembraste cosas lindas en todos nosotros, te recordaremos con mucho cariño».

Por otro lado, Titi García-Huidobro expresó: «Se nota que eres profesional, haces bien las cosas, eres linda. Tienes todo para triunfar».

Además, Marilyn Pérez mencionó: «Es un gran desafío y le voy a poner todo el power. Voy muy motivada. Siento que los cambios siempre son bonitos y yo soy una persona que le gusta mucho aportar y crear. Así que hay van a ver mi mano».

