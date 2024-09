Recientemente se anunció a conocido chico reality: estos son los participantes confirmados de Palabra de Honor hasta ahora

Cada vez falta menos para que se estrene el reality Palabra de Honor. En este sentido, Canal 13 ha estado constantemente anunciando nuevos participantes para este espacio.

De este modo, durante este jueves 26 de septiembre, la exseñal del angelito confirmó a Mel Alcalde como nuevo «recluta» de este programa de telerrealidad.

En este sentido, el chileno se va a reencontrar con su expareja, Yuli Cagna con quien ingresó al reality «La isla de las tentaciones», sin embargo, cayó en una de las tentaciones, lo que provocó el fin de su relación.

«Con Yuli llevábamos una relación de 6 años y medio y decidimos entrar a ‘La isla de las tentaciones’, y caí en mi tentación. Nosotros no entramos por plata ni por fama, sino simplemente por ponernos a prueba, y así fue. Nos pusimos a prueba y fallamos. Ahora bien, no fue tirar seis años a la basura, era lo que tenía que pasar, porque se había acabado el amor, ya no estábamos enamorados», señaló Mel Alcalde previo a su ingreso a Palabra de Honor.

Además, el nuevo confirmado mencionó: «Mi intención en el reality es estar soltero, no engancharme con nadie, no pretendo buscar pareja… pero uno nunca sabe en el reality, no voy a escupir al cielo».

Por otro lado, con respecto al formato de Palabra de Honor, Mel Alcalde expresó: «Yo no hice el Servicio Militar ni nada, mi papá sí. Pero yo soy muy disciplinado, me levanto siempre temprano para entrenar, al gimnasio me gusta ir a primera hora. Eso sí, no soy bueno para seguir órdenes, porque nunca he trabajado, nunca me he empleado, tengo mi negocio desde hace mucho tiempo. En ese sentido, va a ser un desafío seguir órdenes, porque no estoy acostumbrado a que me digan qué hacer. Yo hago las cosas porque quiero hacerlas, no porque tú me lo estás diciendo… pero me gusta el desafío de tener que agachar el moño y tener que hacer caso, ayuda a superarse a uno mismo»,

Los participantes confirmados de Palabra de Honor

De este modo, Mel Alcalde se suma al resto de participantes confirmados de Palabra de Honor.

Recordemos que Canal 13 ya anunció al Negro Piñera, Catalina Pulido, Marcianeke, Yuli Cagna y su novio Victorio Bouvier.